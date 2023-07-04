Турчак: Льготы на получение земли должны быть расширены для участников СВО

Он отметил, что буквально на днях при содействии Министерства труда и социальной защиты РФ была утверждена финальная редакция поправок, касающихся приостановления срочных трудовых контрактов на период СВО для призванных в рамках частичной мобилизации россиян и добровольцев. Кроме того, при участии правительства составили ряд поправок о переводе в денежную форму части социальной помощи, которая положена ветеранам боевых действий. Также планируется внедрение комплекса социальных услуг. Турчак пообещал, что в рамках текущей весенней сессии все перечисленные изменения удастся принять.