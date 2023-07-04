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Турчак: Льготы на получение земли должны быть расширены для участников СВО

4 июля 2023, 17:38
Фото: ER.RU
Законодательные инициативы, посвященные мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, обсуждали в рамках встречи главы кабинета министров Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации.

Первый вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генерального совета партии «Единая Россия», глава рабочей группы Андрей Турчак предложил Мишустину поддержать законопроект рабгруппы по СВО о порядке страхования находящихся в зоне боевых действий добровольцев. Он напомнил, что в конце осени 2022 года ГД разработала стратегию обязательного государственного страхования добровольцев — участников военной спецоперации. Как сообщает rostovgazeta.ru, однако в рамках принятия закона не удалось прописать механизм реализации нормы.

Турчак заявил, что сейчас добровольцы находятся в неравных условиях по сравнению с контрактниками и мобилизованными. Пока им положены только выплаты, утвержденные указом главы государства, при этом отсутствуют выплаты, положенные согласно закону об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих. Партия составила законопроект, который поможет ликвидировать данную несправедливость. В документе прописаны основания, условия, суммы, алгоритм страхования добровольцев — в соответствии с условиями, которые распространяются на военнослужащих.

Глава кабмина одобрил предложение и пообещал, что в скором времени на него будет подготовлен отзыв.

Мишустин заявил о своем согласии с инициативой рабочей группы и подчеркнул, что защитники страны и их семьи должны получать всестороннюю поддержку, включая и государственное страхование каждого добровольца.

Также Турчак рассказал, что в кабмине нашли отклик и остальные законопроекты, составленные при участии рабгруппы по СВО.

Он отметил, что буквально на днях при содействии Министерства труда и социальной защиты РФ была утверждена финальная редакция поправок, касающихся приостановления срочных трудовых контрактов на период СВО для призванных в рамках частичной мобилизации россиян и добровольцев. Кроме того, при участии правительства составили ряд поправок о переводе в денежную форму части социальной помощи, которая положена ветеранам боевых действий. Также планируется внедрение комплекса социальных услуг. Турчак пообещал, что в рамках текущей весенней сессии все перечисленные изменения удастся принять.

Стоит отметить, что в рамках встречи обсуждался и вопрос передачи земли героям и полным кавалерам ордена Славы.

Турчак напомнил, что на данный момент участки выделяют только под цели ИЖС, садоводства или личного подсобного хозяйства. ЕР планирует дополнить такой перечень крестьянским (фермерским) хозяйством и прописать передачу права владения бесплатным участком супругам, детям и родителям в случае гибели участника СВО. Такая инициатива уже направлена в правительство на согласование.

Как пишет сайт ER.RU, Турчак обратился к кабмину со словами благодарности за содействие в решении вопросов касательно участников СВО.

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