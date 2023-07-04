Специалисты «Газпромнефть-СМ» помогли омским учебным заведениям

«Подготовка кадров — такой же стратегический вопрос для нашего предприятия, как разработка новых продуктов или внедрение современных технологических решений. Для этого у нас реализуются многочисленные образовательные проекты и программы, в том числе производственная практика студентов профильных учебных заведений при кураторстве специалистов завода. Все вместе мы готовим для отрасли и предприятия сильных специалистов с высоким профессиональным потенциалом, способных справиться с самыми сложными вызовами».