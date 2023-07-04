Специалисты «Газпромнефть-СМ» помогли омским учебным заведениям

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По итогам аттестации представители научно-исследовательского и технологического направлений завода провели с выпускниками расширенную коммуникационную сессию. Сотрудничество предприятия с ведущими учебными заведениями области стало очередным этапом программы, направленной на формирование уникальных профессиональных компетенций у будущих специалистов нефтеперерабатывающей отрасли.
В рамках государственной аттестации сотрудники компании дали экспертную оценку подготовки студентов-химиков, технологов нефтегазовой промышленности и инженеров-конструкторов. После экзаменов специалисты «Газпромнефть-СМ» провели развернутую коммуникационную сессию, на которой поделились опытом работы на современных площадках Омского завода смазочных материалов, и рассказали о текущей масштабной модернизации предприятия. В частности, на производстве ОЗСМ продолжается обновление собственного комплекса сульфонатных присадок, который позволит выпускать высокотехнологичные смазочные материалы полностью из российских компонентов.
Омский завод смазочных материалов на протяжении многих лет развивает партнерство с ведущими учебными заведениями региона, активно участвуя в подготовке молодых специалистов. Предприятие регулярно проводит производственные экскурсии и стажировки, интерактивные семинары с использованием технологий виртуальной реальности, а также конкурсы профессионального мастерства и научно-технические конференции.
Дмитрий Храпов, директор Омского завода смазочных материалов:
«Подготовка кадров — такой же стратегический вопрос для нашего предприятия, как разработка новых продуктов или внедрение современных технологических решений. Для этого у нас реализуются многочисленные образовательные проекты и программы, в том числе производственная практика студентов профильных учебных заведений при кураторстве специалистов завода. Все вместе мы готовим для отрасли и предприятия сильных специалистов с высоким профессиональным потенциалом, способных справиться с самыми сложными вызовами».
Иван Кротт, министр образования Омской области:
«Партнерство учебных заведений с высокотехнологичными промышленными предприятиями дает будущему специалисту главное — четкое понимание того, что от него ждет производство, какие задачи ставит. Не менее важно, что для успешной карьеры и жизненной реализации ему не нужно уезжать из своего региона. Эти факторы помогают формированию нового поколения специалистов, нацеленных сделать максимум в той профессии, в которую они пришли».