Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Изображение материала

Специалисты «Газпромнефть-СМ» помогли омским учебным заведениям

4 июля 2023, 07:00
Фото: Екатерина Беляева
Сотрудники Омского завода «Газпромнефть — смазочные материалы» вошли в экспертный состав государственных экзаменационных комиссий образовательных учреждений региона, готовящих специалистов в области нефтепереработки и нефтехимии.

По итогам аттестации представители научно-исследовательского и технологического направлений завода провели с выпускниками расширенную коммуникационную сессию. Сотрудничество предприятия с ведущими учебными заведениями области стало очередным этапом программы, направленной на формирование уникальных профессиональных компетенций у будущих специалистов нефтеперерабатывающей отрасли.

В рамках государственной аттестации сотрудники компании дали экспертную оценку подготовки студентов-химиков, технологов нефтегазовой промышленности и инженеров-конструкторов. После экзаменов специалисты «Газпромнефть-СМ» провели развернутую коммуникационную сессию, на которой поделились опытом работы на современных площадках Омского завода смазочных материалов, и рассказали о текущей масштабной модернизации предприятия. В частности, на производстве ОЗСМ продолжается обновление собственного комплекса сульфонатных присадок, который позволит выпускать высокотехнологичные смазочные материалы полностью из российских компонентов.

Омский завод смазочных материалов на протяжении многих лет развивает партнерство с ведущими учебными заведениями региона, активно участвуя в подготовке молодых специалистов. Предприятие регулярно проводит производственные экскурсии и стажировки, интерактивные семинары с использованием технологий виртуальной реальности, а также конкурсы профессионального мастерства и научно-технические конференции.

Дмитрий Храпов, директор Омского завода смазочных материалов:

«Подготовка кадров — такой же стратегический вопрос для нашего предприятия, как разработка новых продуктов или внедрение современных технологических решений. Для этого у нас реализуются многочисленные образовательные проекты и программы, в том числе производственная практика студентов профильных учебных заведений при кураторстве специалистов завода. Все вместе мы готовим для отрасли и предприятия сильных специалистов с высоким профессиональным потенциалом, способных справиться с самыми сложными вызовами».

Иван Кротт, министр образования Омской области:

«Партнерство учебных заведений с высокотехнологичными промышленными предприятиями дает будущему специалисту главное — четкое понимание того, что от него ждет производство, какие задачи ставит. Не менее важно, что для успешной карьеры и жизненной реализации ему не нужно уезжать из своего региона. Эти факторы помогают формированию нового поколения специалистов, нацеленных сделать максимум в той профессии, в которую они пришли».

#Омск#Нефть#Общество#Промышленность#Омская область
Подпишитесь
Владельцы Омской области. Семья Антропенко
Вчера, 11:26
Кругом флаги и панно. Омичам показали, как будет украшен город к 307-летию
Сегодня, 04:53
«ПЦР-тест меня сдал». Как омичка поборола ковид, когда про ковид все забыли
Вчера, 05:50
Не дышите. В Омской области четвертый раз за месяц объявили режим «черного неба»
Сегодня, 03:28
Полет сорван. В Омске из-за течи масла не смог улететь самолет в Уфу
Сегодня, 02:43
Минобороны обязали выплатить 500 тысяч матери срочника, погибшего в омской казарме
Сегодня, 05:30