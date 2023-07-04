Смертельное ДТП. На трассе Омск-Тюмень легковушка влетела в большегруз

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Сегодня, 4 июля, на автодороге Омск-Тюмень произошло смертельное ДТП. В Любинском районе столкнулись легковой автомобиль и большегруз, сообщили в пресс-службе омской полиции.
По предварительным данным 35-летний водитель Volkswagen вылетел на встречную полосу в районе 555-го километра и врезался в большегруз Scania. За рулем фуры находился 32-летний мужчина.
От удара переднюю часть Volkswagen смяло практически полностью. Водитель легкового автомобиля погиб на месте. В настоящее время движение по трассе на данном участке осуществляется по одной полосе.