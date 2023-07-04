Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Изображение материала

Смертельное ДТП. На трассе Омск-Тюмень легковушка влетела в большегруз

4 июля 2023, 10:28
Фото: УМВД России по Омской области
Перед Volkswagen полностью смяло

В Любинском районе Омской области иномарка вылетела на встречку и врезалась в фуру

У легкового автомобиля полностью смяло переднюю часть.

Сегодня, 4 июля, на автодороге Омск-Тюмень произошло смертельное ДТП. В Любинском районе столкнулись легковой автомобиль и большегруз, сообщили в пресс-службе омской полиции.

По предварительным данным 35-летний водитель Volkswagen вылетел на встречную полосу в районе 555-го километра и врезался в большегруз Scania. За рулем фуры находился 32-летний мужчина.

От удара переднюю часть Volkswagen смяло практически полностью. Водитель легкового автомобиля погиб на месте. В настоящее время движение по трассе на данном участке осуществляется по одной полосе.

Фото: УМВД России по Омской области
Читайте также:
В Омской области на «трассе смерти» в ДТП погибли два человекаВ Омской области 74-летний пенсионер умер за рулем и влетел в заборТрагедии чудом удалось избежать. В Омске внедорожник протаранил детскую площадку
#Евгений Игишев#Авария#Смертельная авария#Трасса смерти#Трасса#Госавтоинспекция#Происшествия#Омская область#Любинский район
Подпишитесь
Срочно. У начальника отдела противодействия коррупции в Омске нашли слишком дорогой коттедж
Сегодня, 09:43
Топ арбитража. Экспорт зерна в Китай, долги за тепло и банкротство «Букетомска»
Сегодня, 11:20
В совет директоров РЕЛЕРО включили контрразведчика и человека Чемезова
Сегодня, 06:14
В Центральном округе Омска на один день отключат холодную воду. Публикуем адреса
Сегодня, 08:02
В Омске закроют гостиницу для размещения квартир, а в нежилом здании построят садик
Сегодня, 07:24
Владельцы Омской области. Семья Антропенко
Вчера, 11:26