РЭО: Количество лотов на ЭТП будет увеличиваться

Как пишет издание 56orb.ru, глава Российского экологического оператора Денис Буцаев уверен, что после того, как в силу вступит закон о расширенной ответственности производителей, в несколько раз вырастет и количество лотов на электронной торговой площадке. По его словам, ожидаются пользователи, желающие через площадку быстрее находить контрагентов и выходить на сделки. В РЭО уверены, что еще большим спросом на ЭТП будет пользоваться услуга по исполнению расширенной ответственности производителей.