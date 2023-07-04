РЭО: Количество лотов на ЭТП будет увеличиваться

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Как пишет издание 56orb.ru, глава Российского экологического оператора Денис Буцаев уверен, что после того, как в силу вступит закон о расширенной ответственности производителей, в несколько раз вырастет и количество лотов на электронной торговой площадке. По его словам, ожидаются пользователи, желающие через площадку быстрее находить контрагентов и выходить на сделки. В РЭО уверены, что еще большим спросом на ЭТП будет пользоваться услуга по исполнению расширенной ответственности производителей.
Сроки продвижения объявлений пользователи смогут выбирать самостоятельно: четыре часа, сутки и двое суток.
Руководитель проекта Заур Абдурахимов рассказал, что функция продвижения лотов аналогична опции продвижения объявлений на площадках по их публикации. Она будет предусмотрена для ситуаций, когда надо быстрее найти контрагентов, и принцип будет простой: после оплаты объявление будет подниматься наверх.
Электронную торговую площадку запустили в прошлом году в сентябре. На ней размещаются вторичные ресурсы и сырье, которые можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, приобретению, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей. Сейчас на площадке зарегистрировано свыше девятисот пятидесяти компаний, разместивших лоты на 1 миллиард рублей.
Законопроект о расширенной ответственности производителей внесли на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации двадцать пятого апреля.