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РЭО: Количество лотов на ЭТП будет увеличиваться

4 июля 2023, 12:25
На запущенной Российским экологическим оператором электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов пользователи смогут продвигать лоты благодаря новой функции.

Как пишет издание 56orb.ru, глава Российского экологического оператора Денис Буцаев уверен, что после того, как в силу вступит закон о расширенной ответственности производителей, в несколько раз вырастет и количество лотов на электронной торговой площадке. По его словам, ожидаются пользователи, желающие через площадку быстрее находить контрагентов и выходить на сделки. В РЭО уверены, что еще большим спросом на ЭТП будет пользоваться услуга по исполнению расширенной ответственности производителей.

Сроки продвижения объявлений пользователи смогут выбирать самостоятельно: четыре часа, сутки и двое суток.

Руководитель проекта Заур Абдурахимов рассказал, что функция продвижения лотов аналогична опции продвижения объявлений на площадках по их публикации. Она будет предусмотрена для ситуаций, когда надо быстрее найти контрагентов, и принцип будет простой: после оплаты объявление будет подниматься наверх.

Электронную торговую площадку запустили в прошлом году в сентябре. На ней размещаются вторичные ресурсы и сырье, которые можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, приобретению, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей. Сейчас на площадке зарегистрировано свыше девятисот пятидесяти компаний, разместивших лоты на 1 миллиард рублей.

Законопроект о расширенной ответственности производителей внесли на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации двадцать пятого апреля.

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