Причины отеков под глазами, рассказывает врач-терапевт

Заславская перечислила несколько возможных причин отёка под глазами. Один из них — почечная недостаточность, которая может вызывать задержку жидкости в организме. Также, дефицит белковых веществ в крови, сердечная недостаточность и проблемы со щитовидной железой могут привести к появлению мешков под глазами. Она отметила, что гипотериоз, состояние, при котором щитовидная железа функционирует недостаточно активно, может вызывать не только отёки под глазами, но и на ногах.