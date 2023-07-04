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Причины отеков под глазами, рассказывает врач-терапевт

4 июля 2023, 10:21
Врач-терапевт Рина Заславская, главный специалист Института космических исследований Российской академии наук, рассказала о возможных причинах появления мешков под глазами.

В интервью с Pravda.Ru она отметила, что у некоторых людей это может быть генетический признак, который не связан с заболеваниями. Однако, для точного диагноза требуется консультация врача.

Заславская перечислила несколько возможных причин отёка под глазами. Один из них — почечная недостаточность, которая может вызывать задержку жидкости в организме. Также, дефицит белковых веществ в крови, сердечная недостаточность и проблемы со щитовидной железой могут привести к появлению мешков под глазами. Она отметила, что гипотериоз, состояние, при котором щитовидная железа функционирует недостаточно активно, может вызывать не только отёки под глазами, но и на ногах.

Медик предложила провести обследование функции почек и сердца для выявления возможных проблем. Для этого используются различные методы, такие как биохимический анализ крови для определения содержания белка и электролитов, а также проверка функции щитовидной железы на гормональном уровне. Если обнаружены нарушения в работе щитовидной железы, то врач может назначить гормональную терапию, чтобы компенсировать эти дефекты.

Заславская подчеркнула, что самолечение не рекомендуется, и важно обратиться к специалисту, который сможет определить причину проблемы и назначить соответствующее лечение.

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