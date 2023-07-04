Правила самолечения при отите

«Нельзя позволять воде попадать в ухо, в наружный слуховой проход. Ни при купании в реке, озере или пруду, ни при мытье головы, ни при посещении бассейна или аквапарка. Посещение аквапарка абсолютно противопоказано. Там жарко. Кроме климатического фактора, это также относится к походам в сауну и бани — это все необходимо избегать», — объяснил отоларинголог.