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Правила самолечения при отите

4 июля 2023, 10:31
Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал о последствиях самолечения при отите. Медик отметил, что если отит не проходит два дня, особенно если симптомы усиливаются и становится хуже, то на третий день безусловно нужно обратиться к врачу.

«Пациентам разрешается попробовать лечиться самостоятельно в течение двух дней. Если в этот период симптомы резко ухудшаются — повышается температура, боли в ухе становятся невыносимыми, то нет смысла мучить себя, это значит, что гнойное воспаление протекает очень быстро и интенсивно», — пояснил специалист в интервью Pravda.Ru.

Врач предупредил о действиях, которые могут усугубить воспаление.

«Необходимо воздержаться от прогревания уха. Потому что психологически нам всегда приятно от тепла. Вот почему мы ездим в теплые страны, чтобы отдохнуть и поплавать. Тепло способствует возникновению отека, а это очень негативно сказывается на состоянии уха. Он ускоряет воспалительный процесс», — рассказал врач.

Зайцев посоветовал избегать попадания воды в больное ухо.

«Нельзя позволять воде попадать в ухо, в наружный слуховой проход. Ни при купании в реке, озере или пруду, ни при мытье головы, ни при посещении бассейна или аквапарка. Посещение аквапарка абсолютно противопоказано. Там жарко. Кроме климатического фактора, это также относится к походам в сауну и бани — это все необходимо избегать», — объяснил отоларинголог.

Медик рекомендует временно отказаться от использования наушников и прослушивания громкой музыки.

«Вставлять в ухо любые пробки, гаджеты или устройства также не рекомендуется», — отметил врач.

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