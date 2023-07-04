Правила самолечения при отите

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
«Пациентам разрешается попробовать лечиться самостоятельно в течение двух дней. Если в этот период симптомы резко ухудшаются — повышается температура, боли в ухе становятся невыносимыми, то нет смысла мучить себя, это значит, что гнойное воспаление протекает очень быстро и интенсивно», — пояснил специалист в интервью Pravda.Ru.
Врач предупредил о действиях, которые могут усугубить воспаление.
«Необходимо воздержаться от прогревания уха. Потому что психологически нам всегда приятно от тепла. Вот почему мы ездим в теплые страны, чтобы отдохнуть и поплавать. Тепло способствует возникновению отека, а это очень негативно сказывается на состоянии уха. Он ускоряет воспалительный процесс», — рассказал врач.
Зайцев посоветовал избегать попадания воды в больное ухо.
«Нельзя позволять воде попадать в ухо, в наружный слуховой проход. Ни при купании в реке, озере или пруду, ни при мытье головы, ни при посещении бассейна или аквапарка. Посещение аквапарка абсолютно противопоказано. Там жарко. Кроме климатического фактора, это также относится к походам в сауну и бани — это все необходимо избегать», — объяснил отоларинголог.
Медик рекомендует временно отказаться от использования наушников и прослушивания громкой музыки.
«Вставлять в ухо любые пробки, гаджеты или устройства также не рекомендуется», — отметил врач.