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Пожарные успешно тушат пожар в тюменском доме

4 июля 2023, 08:57
Сегодня утром произошел пожар на пятом этаже дома на Луначарского, 51. Балкон загорелся, а огонь распространился на крышу здания.

Прибывшие на место пожарные оперативно приступили к тушению, пишет ФедералПресс. В работе против пламени задействованы 24 единицы основной и специальной техники, а также 82 человека от МЧС России. Площадь пожара составляет около 650 квадратных метров, и работы по его ликвидации продолжаются. Пока не поступило информации о погибших или пострадавших. Пожарные успели эвакуировать всех жильцов дома, их число превышало сто человек. Изначально возгорание произошло в одной из квартир, а затем перекинулось на крышу многоквартирного дома.

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