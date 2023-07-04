Пожарные успешно тушат пожар в тюменском доме

Прибывшие на место пожарные оперативно приступили к тушению, пишет ФедералПресс. В работе против пламени задействованы 24 единицы основной и специальной техники, а также 82 человека от МЧС России. Площадь пожара составляет около 650 квадратных метров, и работы по его ликвидации продолжаются. Пока не поступило информации о погибших или пострадавших. Пожарные успели эвакуировать всех жильцов дома, их число превышало сто человек. Изначально возгорание произошло в одной из квартир, а затем перекинулось на крышу многоквартирного дома.