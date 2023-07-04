Поставки риса и сахара из Таиланда оказались под угрозой

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на малайзийскую газету Star.
В текущем году в стране отмечается рекордно высокая температура и нехватка осадков на 28 процентов по сравнению с обычными показателями.
Засуха в Таиланде сильно сказывается на сельском хозяйстве и культурах — таких, как рис и сахар. Таиланд является одним из ведущих экспортеров данных продуктов, и любое нарушение в поставках может повлиять на мировой рынок и цены на продовольствие.
В связи с этим правительство Таиланда уже совершает шаги для смягчения последствий засухи и обеспечения продовольственной безопасности на территории страны. Предусмотрено внедрение эффективных систем управления водными ресурсами, повышение эффективности использования воды в сельском хозяйстве и поддержка фермеров в переходе к более устойчивым методам выращивания.