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Published Сегодня, 19:09

Modified Сегодня, 19:11

Updated Сегодня, 19:11

Поставки риса и сахара из Таиланда оказались под угрозой

4 июля 2023, 19:09
Таиланд столкнулся с проблемой засухи, которая может серьезно угрожать поставкам риса и сахара. Власти страны предупреждают о возможных негативных последствиях природного явления к 2024 году.

Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на малайзийскую газету Star.

В текущем году в стране отмечается рекордно высокая температура и нехватка осадков на 28 процентов по сравнению с обычными показателями.

Засуха в Таиланде сильно сказывается на сельском хозяйстве и культурах — таких, как рис и сахар. Таиланд является одним из ведущих экспортеров данных продуктов, и любое нарушение в поставках может повлиять на мировой рынок и цены на продовольствие.

В связи с этим правительство Таиланда уже совершает шаги для смягчения последствий засухи и обеспечения продовольственной безопасности на территории страны. Предусмотрено внедрение эффективных систем управления водными ресурсами, повышение эффективности использования воды в сельском хозяйстве и поддержка фермеров в переходе к более устойчивым методам выращивания.

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