Поставки риса и сахара из Таиланда оказались под угрозой

Засуха в Таиланде сильно сказывается на сельском хозяйстве и культурах — таких, как рис и сахар. Таиланд является одним из ведущих экспортеров данных продуктов, и любое нарушение в поставках может повлиять на мировой рынок и цены на продовольствие.