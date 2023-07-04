Опасные твари едва не лишили жизни больше 3 тысяч жителей Омской области

В специализированных лабораториях было исследовано 98% клещей, которые были удалены с людей, чтобы определить наличие инфекций. Из этих паукообразных инфицированными энцефалитом оказались 1,8%. Также были обнаружены клещи, которые были заражены боррелиями (12,3%), возбудителями эрлихиоза (1,7%) и анаплазмоза человека (1,8%).