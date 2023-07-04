Опасные твари едва не лишили жизни больше 3 тысяч жителей Омской области

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщает, что к 3 июля 2023 года в медицинские учреждения области с жалобами на укусы клещей обратилось 3094 человека, включая 889 детей. Отмечается, что это количество не превышает средних значений за последние годы.
В специализированных лабораториях было исследовано 98% клещей, которые были удалены с людей, чтобы определить наличие инфекций. Из этих паукообразных инфицированными энцефалитом оказались 1,8%. Также были обнаружены клещи, которые были заражены боррелиями (12,3%), возбудителями эрлихиоза (1,7%) и анаплазмоза человека (1,8%).
Были проведены также исследования клещей, обитающих в окружающей среде. В результате оказалось, что 0,6% клещей были заражены клещевым энцефалитом.
В ведомстве добавили, что с начала года в Омской области уже было привито против клещевого энцефалита более 72 тысяч человек.
До конца опасного сезона в 2023 году планируется провести обработку от клещей на площади более 3 тыс гектаров. На данный момент уже выполнена обработка площади в размере 2632,2 гектара, отметили в ведомстве.
Клещи — не единственная проблема, которая угрожает здоровью омичей. В 2023 году в регионе стала расти заболеваемость корью, в основном — из-за отказа от вакцинации.