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Опасные твари едва не лишили жизни больше 3 тысяч жителей Омской области

4 июля 2023, 06:17
Фото: 1MI

В Омской области из-за клещей пострадали больше 3 тысяч жителей

Почти треть от пострадавших жителей — дети.

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщает, что к 3 июля 2023 года в медицинские учреждения области с жалобами на укусы клещей обратилось 3094 человека, включая 889 детей. Отмечается, что это количество не превышает средних значений за последние годы.

В специализированных лабораториях было исследовано 98% клещей, которые были удалены с людей, чтобы определить наличие инфекций. Из этих паукообразных инфицированными энцефалитом оказались 1,8%. Также были обнаружены клещи, которые были заражены боррелиями (12,3%), возбудителями эрлихиоза (1,7%) и анаплазмоза человека (1,8%).

Были проведены также исследования клещей, обитающих в окружающей среде. В результате оказалось, что 0,6% клещей были заражены клещевым энцефалитом.

В ведомстве добавили, что с начала года в Омской области уже было привито против клещевого энцефалита более 72 тысяч человек.

До конца опасного сезона в 2023 году планируется провести обработку от клещей на площади более 3 тыс гектаров. На данный момент уже выполнена обработка площади в размере 2632,2 гектара, отметили в ведомстве.

Клещи — не единственная проблема, которая угрожает здоровью омичей. В 2023 году в регионе стала расти заболеваемость корью, в основном — из-за отказа от вакцинации.

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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Управление Роспотребнадзора#Клещи#Укусы#Инфекция#Клещевой энцефалит#Боррелиоз#Эрлихиоз#Обработка#Прививки#Анаплазмоз#Гектары
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