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Омское УФАС оштрафовало «Альфа-Банк» на 250 тысяч за рекламные звонки

4 июля 2023, 10:00
Фото: 1MI
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Банк нарушил закон о рекламе.

Омское УФАС России оштрафовало «Альфа-Банк» на 250 тысяч рублей после обращения местного жителя, сообщили сегодня, 4 июля, в пресс-службе ведомства. Омич пожаловался, что на его телефон поступил рекламный звонок из коммерческой организации, хотя абонент своего согласия на это не давал.

В УФАС рассказали, что таким образом «Альфа-Банк» нарушил закон о рекламе.

«Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы», — гласит федеральный закон.

Ранее «Почта-Банк» также получил штраф за рекламные смс. Дело завели после заявления омички, на телефон которой в течение полутора лет приходили сообщения с предложением о кредите.

Штраф придется заплатить. «Почта Банк» пытался оспорить решение омского УФАС
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#Евгений Игишев#УФАС#Альфа Банк#Реклама#Телефон#Общество#Омск#Омская область
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