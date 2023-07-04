Омское УФАС оштрафовало «Альфа-Банк» на 250 тысяч за рекламные звонки

Омское УФАС России оштрафовало «Альфа-Банк» на 250 тысяч рублей после обращения местного жителя, сообщили сегодня, 4 июля, в пресс-службе ведомства. Омич пожаловался, что на его телефон поступил рекламный звонок из коммерческой организации, хотя абонент своего согласия на это не давал.