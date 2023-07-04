Омским дорожникам пришлось исправлять ошибки после проверки КСП

15 остановочных павильонов оказались меньше по размерам, чем было задумано. На одной остановке не было тактильных наземных указателей, на всех 26 — «информационного поля», на котором должны размещаться реклама и объявления. На многих остановках павильоны были без стекол, на пешеходных ограждениях не было пластиковых заглушек, не хватало поручней для пандусов, наземных тактильных плит.