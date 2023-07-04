Омским дорожникам пришлось исправлять ошибки после проверки КСП

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В первом квартале текущего года Контрольно-счетная палата Омской области провела проверку деятельности Управления дорожного хозяйства и благоустройства. В частности, дорожники занимались «обеспечением доступности остановочных комплексов и пешеходных переходов на маршрутах общественного транспорта», потратив на это 27 млн рублей, — и ревизоры нашли ряд нарушений.
15 остановочных павильонов оказались меньше по размерам, чем было задумано. На одной остановке не было тактильных наземных указателей, на всех 26 — «информационного поля», на котором должны размещаться реклама и объявления. На многих остановках павильоны были без стекол, на пешеходных ограждениях не было пластиковых заглушек, не хватало поручней для пандусов, наземных тактильных плит.
На эту проверку уже откликнулся мэр Омска Сергей Шелест. Он направил в комитет городского совета по социальным вопросам, заседание которого состоится на этой неделе, письмо, в котором объясняет причины найденных недочетов и рассказывает о работе над ошибками.
— Уменьшение габаритных размеров отдельных павильонов ожидания, — говорится в письме, — вызвано стесненными условиями на существующих остановочных площадках.
Стекол и пластиковых заглушек не хватает из-за вандалов и ДТП, а вот наземные тактильные плиты укладывались в соответствии с рекомендациями казенного учреждения «Социальная защита», так что здесь, по данным мэрии, все в порядке.
Отдельный пункт — нарушения в работе с документами. КСП выяснила, что управление принимало работы, не дождавшись обеспечения исполнения подрядчиками гарантийных обязательств, а документы об оплате работ направлялись в специальный реестр слишком поздно. Глава города написал, что в этой части «замечания учтены в целях недопущения в дальнейшей работе».