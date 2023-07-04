Омская предпринимательница Полевьянова все же заключит контракт на оформление «Флоры»

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
Оформлением выставки «Флора» в 2023 году займется омская предпринимательница Светлана Полевьянова. Она стала победителем аукциона в конце прошлой неделе. Однако, определение поставщика было приостановлено из жалобы предпринимателя Захиджона Тожибаева из Екатеринбурга, также участвовавшего в торгах.
Вчера, 3 июня, на сайте государственных закупок появилась информация, что жалобу отклонили.
В итоге, ИП Светлана Полевьянова оформит «Флору-2023» за 9 030 657,19 рублей. Изначально цена аукциона составляла почти 14 млн рублей.
В этом году выставка «Флора» пройдет под девизом «Время выбрало нас» и будет посвящена времени. Экспозиция пройдет в начале августа на территории двух скверов и будет состоять из 14 локаций. Ранее Город55 показывал эскизы будущей выставки.