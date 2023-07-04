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Омская предпринимательница Полевьянова все же заключит контракт на оформление «Флоры»

4 июля 2023, 08:49
Фото: 1MI
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Ранее подписание договора было под вопросом из-за жалобы предпринимателя из Екатеринбурга.

Оформлением выставки «Флора» в 2023 году займется омская предпринимательница Светлана Полевьянова. Она стала победителем аукциона в конце прошлой неделе. Однако, определение поставщика было приостановлено из жалобы предпринимателя Захиджона Тожибаева из Екатеринбурга, также участвовавшего в торгах.

Вчера, 3 июня, на сайте государственных закупок появилась информация, что жалобу отклонили.

В итоге, ИП Светлана Полевьянова оформит «Флору-2023» за 9 030 657,19 рублей. Изначально цена аукциона составляла почти 14 млн рублей.

В этом году выставка «Флора» пройдет под девизом «Время выбрало нас» и будет посвящена времени. Экспозиция пройдет в начале августа на территории двух скверов и будет состоять из 14 локаций. Ранее Город55 показывал эскизы будущей выставки.

Сюрприза не произошло. Оформление «Флоры» в Омске обойдется в 9 млн рублей
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#Евгений Игишев#Флора#Цветы#УФАС#Госзакупки#Бизнес#Омск
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