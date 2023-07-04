Нетрезвые мужчины в Иркутске угнали автомобиль с его владельцем внутри

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Изначально злоумышленники преследовали цель угнать автомобиль, и для этого они напали на 26-летнего владельца, нанеся ему побои. Затем было принято решение похитить молодого человека, и они насильно посадили его на заднее сиденье, продолжая избивать, пишет ФедералПресс.
Потерпевшему удалось сбежать от преступников только на заправочной станции на улице Глеба Успенского, где они остановились. Он обратился к сотрудникам АЗС, которые оказали ему помощь.
В отношении нетрезвых злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека», за что им грозит тюремное заключение на срок до 12 лет. Кроме того, мужчины также будут отвечать за угон транспортного средства.