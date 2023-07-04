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Не простое украшение. Треть омских супружеских пар ссорились из-за обручальных колец

4 июля 2023, 11:34
Фото: 1MI
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Треть супружеских пар в Омске ссорились из-за отсутствия кольца на пальце у партнера

Регулярно носят обручальные кольца меньше половины опрошенных жителей Омской области.

Больше трети супружеских пар Омска ссорятся из-за отсутствия обручального кольца у партнера. Опрос провели аналитики ювелирного бренда SOKOLOV среди жителей региона, состоящих в браке.

Выяснилось, что только 46% омичей постоянно носят обручальное кольцо. Еще 32% респондентов ответили, что делают это крайне редко. Каждый пятый житель региона (20%) одевает кольцо при определенных обстоятельствах, а каждый десятый (10%) не носит вовсе.

Большая часть омичей поступают так, потому в принципе не носят кольца (38%). 20% респондентов ответили, что украшение стало мало или велико со временем. Еще 15% уверены, что его необязательно надевать.

Есть и те, кто считает, что посторонние люди не должны ничего знать о семейном положении, а потому кольцо носить не стоит. Так ответили 8% респондентов. Еще 3% боятся потерять украшение, и столько же не носят потому, что кольцо слишком дорогое.

Больше 30% опрошенных рассказали, что ссорились со своим партнером из-за отсутствия кольца на пальце. Половина из них боятся измены, а 40% признались, что это попросту обидно.

Ранее Омск возглавил ТОП-5 городов с самыми экономными женихами. В среднем омичи тратят на обручальные кольца 5800 рублей.

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#Кольцо#Украшения#Евгений Игишев#Ювелирные украшения#Свадьба#Супруги#Общество#Омск#Омская область
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