Не дышите. В Омской области четвертый раз за месяц объявили режим «черного неба»

До этого времени вредные примеси не будут рассеиваться. В режим НМУ они задерживаются в атмосферном воздухе, так как в регионе установливается безветренная погода. По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня днем ветер поднимется до 6-11 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 17 м/с.