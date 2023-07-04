Не дышите. В Омской области четвертый раз за месяц объявили режим «черного неба»

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Сегодня, 4 июля, действует режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) на территории Омска и его области. Синоптики Обь-Иртышского УГМС объявили его в полночь. Степень опасности — первая. Предположительно, ситуация улучшится к 11 часам утра.
До этого времени вредные примеси не будут рассеиваться. В режим НМУ они задерживаются в атмосферном воздухе, так как в регионе установливается безветренная погода. По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня днем ветер поднимется до 6-11 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 17 м/с.
Отметим, что с 1 июля в Омской области не было ни одного дня без режима НМУ. Местные жители массово жалуются на ухудшение самочувствия — появляется тошнота, головокружение. Некоторые из-за едкого запаха химии могут проснуться посреди ночи.
Вместе с тем, по прогнозу регионального минприроды, сегодня ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.