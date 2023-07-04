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Не дышите. В Омской области четвертый раз за месяц объявили режим «черного неба»

4 июля 2023, 03:28
Фото: Город55
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В Омской области четвертый раз за месяц объявили режим «черного неба»

Местным жителям станет легче дышать ближе к обеду.

Сегодня, 4 июля, действует режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) на территории Омска и его области. Синоптики Обь-Иртышского УГМС объявили его в полночь. Степень опасности — первая. Предположительно, ситуация улучшится к 11 часам утра.

До этого времени вредные примеси не будут рассеиваться. В режим НМУ они задерживаются в атмосферном воздухе, так как в регионе установливается безветренная погода. По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня днем ветер поднимется до 6-11 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 17 м/с.

Отметим, что с 1 июля в Омской области не было ни одного дня без режима НМУ. Местные жители массово жалуются на ухудшение самочувствия — появляется тошнота, головокружение. Некоторые из-за едкого запаха химии могут проснуться посреди ночи.

Вместе с тем, по прогнозу регионального минприроды, сегодня ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Три дня удушья и тошноты. В Омске вновь объявили режим НМУ
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Общество#Экология#Здоровье#Выбросы#Режим нму#Режим черного неба#Обь-Иртышское УГМС#Вредные вещества
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