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Мода по-омски. Как прошел конкурс дизайнеров Omsk Fashion Weekend-2023

4 июля 2023, 10:52
Фото: Омская Арт-резиденция
Арт-проект проводится уже в третий раз.

В минувшие выходные в городском музее «Искусство Омска» в третий раз прошел международный арт-проект Omsk Fashion Weekend. Неделю моды по-омски подготовила Омская Арт-резиденция ОмГТУ совместно с кафедрой «Дизайн костюма» ОмГТУ.

В этом году на неделе моды показали свои работы 62 дизайнера со всей России. На подиуме показали более 200 работ. Наблюдать за происходящим решили порядка 6 000 зрителей: 20 человек — из зала, еще 5 500 любителей моды — в режиме онлайн.

«Omsk Fashion Weekend — это наш третий летний проект, ставший уже традиционным событием, которого ждут. Мероприятие уже стало узнаваемым и ожидаемым для многих зрителей, некоторые из них приехали посмотреть показ лично. Все билеты были проданы за 10 дней, что показывает неподдельный интерес аудитории к мероприятию, фэшн-индустрии в регионе в целом», — поделился директор Центра материальной культуры и дизайна ОмГТУ Валерий Лущиков.
Фото: Омская Арт-резиденция

В этом году Арт-проект Omsk Fashion Weekend включил в себя несколько событий:

  • Отчетный показ лучших работ студентов-дизайнеров Омской школы дизайна костюма (кафедра «Дизайн костюма» ОмГТУ) — молодые дизайнеры показали порядка 30 модных образов.
  • Профи-показ локальных и всероссийских брендов родом из Сибири — зрителям показали четыре коллекции успешных молодых дизайнеров с уникальным ДНК-бренда: «MADJ», «FORMABLACK», «SYRYKH», бренд «Арина Георгиева».
  • Гранд-дефиле Международного конкурса моды, дизайна и материальной культуры «Omsk Fashion Weekend» — коллекции оценивал известный аналитик моды Андрей Аболенкин.
  • Презентация коллекции музея Омской школы дизайна костюма — 2 июля на площадке музея «Искусство Омска» открыли выставку «Феномен Сибири: Время. Мода. Люди». В экспозиции представлены работы студентов Омской школы дизайна костюма разных лет, в том числе костюмы и эскизы.

В воскресенье, 3 июля, Омская Арт-резиденция ОмГТУ провела открытую образовательную программу. Для 70 любителей фэшн-индустрии лекции провели историк моды Андрей Аболенкин, дизайнер и предприниматель Анна Долганева и 3D-дизайнер Лариса Ларькина.

Фото: Омская Арт-резиденция
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