Мода по-омски. Как прошел конкурс дизайнеров Omsk Fashion Weekend-2023

В этом году на неделе моды показали свои работы 62 дизайнера со всей России. На подиуме показали более 200 работ. Наблюдать за происходящим решили порядка 6 000 зрителей: 20 человек — из зала, еще 5 500 любителей моды — в режиме онлайн.