Мода по-омски. Как прошел конкурс дизайнеров Omsk Fashion Weekend-2023

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В минувшие выходные в городском музее «Искусство Омска» в третий раз прошел международный арт-проект Omsk Fashion Weekend. Неделю моды по-омски подготовила Омская Арт-резиденция ОмГТУ совместно с кафедрой «Дизайн костюма» ОмГТУ.
В этом году на неделе моды показали свои работы 62 дизайнера со всей России. На подиуме показали более 200 работ. Наблюдать за происходящим решили порядка 6 000 зрителей: 20 человек — из зала, еще 5 500 любителей моды — в режиме онлайн.
«Omsk Fashion Weekend — это наш третий летний проект, ставший уже традиционным событием, которого ждут. Мероприятие уже стало узнаваемым и ожидаемым для многих зрителей, некоторые из них приехали посмотреть показ лично. Все билеты были проданы за 10 дней, что показывает неподдельный интерес аудитории к мероприятию, фэшн-индустрии в регионе в целом», — поделился директор Центра материальной культуры и дизайна ОмГТУ Валерий Лущиков.
В этом году Арт-проект Omsk Fashion Weekend включил в себя несколько событий:
В воскресенье, 3 июля, Омская Арт-резиденция ОмГТУ провела открытую образовательную программу. Для 70 любителей фэшн-индустрии лекции провели историк моды Андрей Аболенкин, дизайнер и предприниматель Анна Долганева и 3D-дизайнер Лариса Ларькина.