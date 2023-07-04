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Минобороны обязали выплатить 500 тысяч матери срочника, погибшего в омской казарме

4 июля 2023, 05:30
Фото: Город55
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Изначально ведомство было не согласно с решением суда первой инстанции.

В Омском областном суде состоялось заседание по гражданскому делу матери погибшего при обрушении казармы десантника. Представители Минобороны РФ подали апелляционную жалобу, не согласившись с решением Ленинского районного суда.

Сына женщины призвали в 2015 году и зачислили в войсковую часть 64712. После принятия присяги он и еще 23 срочника погибли при обрушении казармы 242 учебного центра ВДВ в поселке Светлый.

Ленинский районный суд рассмотрел исковое заявление матери 21 марта в этом году. Ее требования удовлетворили частично. Как сообщили Городу55 в пресс-службе областного суда, женщина потребовала 500 тыс рублей. Однако в профильном министерстве посчитали, что не несут ответственности за причиненный моральный вред потерявшей сына матери.

«В случае причинения вреда гражданину вследствие нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации сооружения, собственник такого сооружения возмещает потерпевшему вред в соответствии с гражданским законодательством», — отметила коллегия по гражданским делам Омского облсуда.

По итогу решение Ленинского райсуда оставили без изменения. Представители Минобороны РФ должны выплатить моральную компенсацию женщина, так как ведомство не обеспечило безопасность в казарме.

Напомним, что под завалами в ту ночью 12 июля 2015 года оказались больше 40 человек. Семьям погибших солдат выплатили по 5,8 млн рублей в качестве страховой компенсации. При обрушении здания также 21 солдат был ранен.

Ранее Город55 писал о другой женщине, которая добивалась компенсации морального вреда в течение шести лет. Ей все-таки удалось выиграть суд, так что Министерство обороны обязали выплатить потерявшей сына матери 3 млн рублей.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Обрушение казармы ВДВ#Происшествия#Общество#Моральный вред#Компенсация морального вреда#Омский областной суд#Омский облсуд
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