Mazda CX-9 будет снят с производства в конце 2023 года

CX-9 занял свою нишу как просторный автомобиль для семьи с тремя рядами сидений. С момента появления в 2007 году он всегда пользовался высоким спросом. С самого начала его приняли хорошо, и критики оценили его, хотя он не стал хитом продаж. В 2007 году дилеры продали 25 566 единиц в США. Однако с течением времени продажи постепенно снижались, особенно в конце жизненного цикла первого поколения автомобиля. Но со вторым поколением все изменилось. CX-9 стал очень популярным, и его продажи даже выросли в трудные 2020 и 2021 годы.