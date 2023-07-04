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Mazda CX-9 будет снят с производства в конце 2023 года

4 июля 2023, 07:49
Судьба популярного CX-9 была предрешена, когда мы случайно увидели новую Mazda CX-90 2024 года. Было ясно, что CX-9 и CX-90 не будут существовать одновременно, как CX-5 и CX-50. Нас интересовало, сколько еще протянет CX-9, пишет Pravda.Ru.

И, наконец, мы получили ответ. Всего за 78 слов Mazda объявила, что CX-9 будет снят с производства в конце 2023 модельного года.

CX-9 занял свою нишу как просторный автомобиль для семьи с тремя рядами сидений. С момента появления в 2007 году он всегда пользовался высоким спросом. С самого начала его приняли хорошо, и критики оценили его, хотя он не стал хитом продаж. В 2007 году дилеры продали 25 566 единиц в США. Однако с течением времени продажи постепенно снижались, особенно в конце жизненного цикла первого поколения автомобиля. Но со вторым поколением все изменилось. CX-9 стал очень популярным, и его продажи даже выросли в трудные 2020 и 2021 годы.

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