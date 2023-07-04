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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

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Концепция Дня города, новые скверы и коттедж у полицейского. Омск сегодня

4 июля 2023, 13:55
Фото: Город55
Итоги дня по версии «Города55».

Новость №1. Омичам показали, как будет украшен город к 307-летию

Дизайнеры разработали концепцию оформления внешнего облика Омска ко Дню города. В этом году решено отобразить в украшениях преемственность поколений. За основу взяты изображения исторических памятников и современных зданий, символизирующих Омск. Например, художники вдохновлялись шаром «Держава», который расположен на месте, где Иван Бухгольц в 1716 году заложил первый камень в основание Омской крепости. В главную эмблему взята также пожарная каланча 1915 года постройки, иллюстрирующая смену режима управления.

Кругом флаги и панно. Омичам показали, как будет украшен город к 307-летию
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Новость №2. В Омске придумали названия для двух новых скверов

На этой неделе в Омском городском совете пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. Один из пунктов повестки — присвоение названий двум новым скверам в Ленинском административном округе. Один сквер назовут «сквером Федора Крылова» (в честь улицы), а второй — «Семейным» (потому что в нем, по словам Дмитрия Зярко, часто гуляют семьями).

В Омске придумали названия для двух новых скверов
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Новость №3. У начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции омского УМВД хотят забрать дорогой коттедж

У силовика Алексея Кудояра собираются изъять дом, который оформлен на родственников, проживающих в другом регионе. Речь идет о коттедже, а также земельном участке в поселке Троицкое под Омском. Прокуратура провела проверку и выяснила, что жилье силовика было куплено на неподтвержденные доходы.

У начальника отдела противодействия коррупции в Омске нашли слишком дорогой коттедж
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Итоги дня#Общество#Город#Полиция#Прокуратура#Праздники#Политика
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Срочно. У начальника отдела противодействия коррупции в Омске нашли слишком дорогой коттедж
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