Концепция Дня города, новые скверы и коттедж у полицейского. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Новость №1. Омичам показали, как будет украшен город к 307-летию
Дизайнеры разработали концепцию оформления внешнего облика Омска ко Дню города. В этом году решено отобразить в украшениях преемственность поколений. За основу взяты изображения исторических памятников и современных зданий, символизирующих Омск. Например, художники вдохновлялись шаром «Держава», который расположен на месте, где Иван Бухгольц в 1716 году заложил первый камень в основание Омской крепости. В главную эмблему взята также пожарная каланча 1915 года постройки, иллюстрирующая смену режима управления.
Новость №2. В Омске придумали названия для двух новых скверов
На этой неделе в Омском городском совете пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. Один из пунктов повестки — присвоение названий двум новым скверам в Ленинском административном округе. Один сквер назовут «сквером Федора Крылова» (в честь улицы), а второй — «Семейным» (потому что в нем, по словам Дмитрия Зярко, часто гуляют семьями).
Новость №3. У начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции омского УМВД хотят забрать дорогой коттедж
У силовика Алексея Кудояра собираются изъять дом, который оформлен на родственников, проживающих в другом регионе. Речь идет о коттедже, а также земельном участке в поселке Троицкое под Омском. Прокуратура провела проверку и выяснила, что жилье силовика было куплено на неподтвержденные доходы.