Концепция Дня города, новые скверы и коттедж у полицейского. Омск сегодня

На этой неделе в Омском городском совете пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. Один из пунктов повестки — присвоение названий двум новым скверам в Ленинском административном округе. Один сквер назовут «сквером Федора Крылова» (в честь улицы), а второй — «Семейным» (потому что в нем, по словам Дмитрия Зярко, часто гуляют семьями).