Как недостаток функции половых желез влияет на ожирение у мужчин

Проблемы со здоровьем мужчин с «пузом» могут быть серьезными, так как они могут столкнуться с ухудшением сексуальной функции, проблемами с эрекцией, инсулинорезистентностью и в конечном итоге развить диабет, пишет Pravda.Ru.