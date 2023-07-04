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Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Как недостаток функции половых желез влияет на ожирение у мужчин

4 июля 2023, 07:44
Проблемы со здоровьем мужчин с «пузом» могут быть серьезными, так как они могут столкнуться с ухудшением сексуальной функции, проблемами с эрекцией, инсулинорезистентностью и в конечном итоге развить диабет, пишет Pravda.Ru.

Такую информацию передал Марк Гадзиян, врач-хирург, уролог, андролог и онкоуролог, доктор медицинских наук через свой канал в Telegram.

Он призывает не игнорировать наличие живота и начать заботиться о своем здоровье.

Доктор объясняет, что связь между недостаточной работой половых желез и развитием ожирения была обнаружена уже давно.

«Рост жировой ткани приводит к увеличению количества ароматазы — фермента, который превращает мужские гормоны (тестостерон и андростендион) в женские гормоны (эстрогены) в жировой ткани. Высокое содержание эстрогенов подавляет выработку гонадотропина-рилизинг гормона, что приводит к снижению выработки тестостерона в клетках Лейдига, то есть к вторичному гипогонадизму», — рассказывает андролог.

Недавно проведенные исследования также показали, что низкий уровень тестостерона сам по себе является фактором риска развития внутреннего ожирения.

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