Как недостаток функции половых желез влияет на ожирение у мужчин

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Такую информацию передал Марк Гадзиян, врач-хирург, уролог, андролог и онкоуролог, доктор медицинских наук через свой канал в Telegram.
Он призывает не игнорировать наличие живота и начать заботиться о своем здоровье.
Доктор объясняет, что связь между недостаточной работой половых желез и развитием ожирения была обнаружена уже давно.
«Рост жировой ткани приводит к увеличению количества ароматазы — фермента, который превращает мужские гормоны (тестостерон и андростендион) в женские гормоны (эстрогены) в жировой ткани. Высокое содержание эстрогенов подавляет выработку гонадотропина-рилизинг гормона, что приводит к снижению выработки тестостерона в клетках Лейдига, то есть к вторичному гипогонадизму», — рассказывает андролог.
Недавно проведенные исследования также показали, что низкий уровень тестостерона сам по себе является фактором риска развития внутреннего ожирения.