JW Anderson представил дизайнерскую сумку в виде лягушки

Posted Сегодня, 19:45
Published Сегодня, 19:45
Modified Сегодня, 19:47
Updated Сегодня, 19:47
Данная сумка имеет небольшой размер и является клатчом зеленого цвета. Передняя часть аксессуара имитирует открытый рот лягушки и выполнена в красном цвете. Также на сумке можно обнаружить желтые глаза земноводного. Клатч изготовлен из литьевого пластика, пишет Общественная служба новостей.
Этот аксессуар был впервые продемонстрирован на итальянской Неделе моды в Милане, где его можно было увидеть в руках модели на показе. Бренд установил на эту сумку цену в 950 долларов, что составляет примерно 84 тысячи рублей.