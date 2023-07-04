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JW Anderson представил дизайнерскую сумку в виде лягушки

4 июля 2023, 19:45
Популярный производитель модной одежды и аксессуаров JW Anderson представил необычную дизайнерскую сумку для женщин в форме лягушки. Цена на этот товар превысила 80 тысяч российских рублей. Информация опубликована на официальном сайте бренда.

Данная сумка имеет небольшой размер и является клатчом зеленого цвета. Передняя часть аксессуара имитирует открытый рот лягушки и выполнена в красном цвете. Также на сумке можно обнаружить желтые глаза земноводного. Клатч изготовлен из литьевого пластика, пишет Общественная служба новостей.

Этот аксессуар был впервые продемонстрирован на итальянской Неделе моды в Милане, где его можно было увидеть в руках модели на показе. Бренд установил на эту сумку цену в 950 долларов, что составляет примерно 84 тысячи рублей.

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