Буцаев: До конца 2024 года построят восемь экопромышленных парков

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
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Updated Сегодня, 15:57
Планируется использовать вторсырье, получаемое в результате отбора твердых коммунальных отходов (ТКО). ЭПП должны построить до конца 2024 года, пишет transsibinfo.com.
Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, к строительству приступили в Челябинской области, там начинают возведение транспортной инфраструктуры, обеспечение газом, электричеством и водой. Потенциальные резиденты уже начали проектировать производства. Там планируется перерабатывать до 28 тысяч тонн пластиковых отходов и текстиля.
«До конца лета все парки должны закончить работу по набору резидентов, которые начнут создавать первые объекты уже в следующем году», — отметил Буцаев.
В Краснодарском крае должны построить предприятие по переработке до 70 тысяч тонн вторичных ресурсов, в том числе бумаги, стекла и пластика. Более 120 тысяч тонн отходов (среди которых отходы пластика, шин, стекла, бумаги и электроники) планируют перерабатывать в Нижегородской области.
В Московском регионе будут перерабатывать до 80 тысяч тонн ТКО, в числе которых отходы стекла, древесины и резины. Также здесь появится объект утилизации органических отходов при помощи личинок мух. В Приморском крае построят заводы по утилизации пенополистирола и пенополиэтилена производительностью до 250 тонн в год и по утилизации стеклотары до трех тысяч тонн в год. В Невинномысске Ставропольского края построят объект утилизации отходов стекла мощностью до 80 тысяч тонн в год. В Новосибирской области построят стеклообогатительную фабрику по подготовке стеклобоя на 200 тысяч тонн.
Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский рассказал, что компания поддержит проекты резидентов за счет средств от выпуска облигаций.
«Сумма вложений оценивается в 17,6 млрд рублей во все экотехнопарки. Капитальные вложения в строительство объектов инфраструктуры составят 9,4 млрд рублей, такую сумму выделило Правительство РФ в рамках федпроекта „Экономика замкнутого цикла“», — сказал Шияновский.