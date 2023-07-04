Буцаев: До конца 2024 года построят восемь экопромышленных парков

В Московском регионе будут перерабатывать до 80 тысяч тонн ТКО, в числе которых отходы стекла, древесины и резины. Также здесь появится объект утилизации органических отходов при помощи личинок мух. В Приморском крае построят заводы по утилизации пенополистирола и пенополиэтилена производительностью до 250 тонн в год и по утилизации стеклотары до трех тысяч тонн в год. В Невинномысске Ставропольского края построят объект утилизации отходов стекла мощностью до 80 тысяч тонн в год. В Новосибирской области построят стеклообогатительную фабрику по подготовке стеклобоя на 200 тысяч тонн.