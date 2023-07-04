Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Белоярский разбойник, убивший женщину, был отправлен в колонию

4 июля 2023, 09:03
Свердловский областной суд принял решение отправить Андрея Трясцина, белоярского разбойника, в колонию. Он был признан виновным в убийстве одноногой женщины. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По информации пресс-службы, женщина-инвалид, у которой отсутствовала одна нижняя конечность, не смогла оказать должного сопротивления. Преступление было совершено более года назад в поселке Гагарском, когда Трясцин праздновал свой день рождения. Под воздействием алкоголя он пришел к своей знакомой, а затем совершил грабеж и убийство. На теле жертвы были обнаружены раны от 25 ударов неопределенным острым предметом, однако само орудие преступления так и не было обнаружено, пишет ФедералПресс.

По данным следственного управления Следственного комитета по Свердловской области, Трясцин похитил у жертвы 30 тысяч рублей и три мобильных телефона. Преступника были задержаны спустя неделю после совершения убийства, как сообщил пресс-секретарь главного управления МВД по региону Валерий Горелых.

Трясцин, 53-летний преступник, отрицал свою вину, но суд признал его виновным и приговорил к 17 годам и 10 дням лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Подпишитесь
Срочно. У начальника отдела противодействия коррупции в Омске нашли слишком дорогой коттедж
Сегодня, 09:43
Топ арбитража. Экспорт зерна в Китай, долги за тепло и банкротство «Букетомска»
Сегодня, 11:20
В совет директоров РЕЛЕРО включили контрразведчика и человека Чемезова
Сегодня, 06:14
В Центральном округе Омска на один день отключат холодную воду. Публикуем адреса
Сегодня, 08:02
В Омске закроют гостиницу для размещения квартир, а в нежилом здании построят садик
Сегодня, 07:24
Владельцы Омской области. Семья Антропенко
Вчера, 11:26