Белоярский разбойник, убивший женщину, был отправлен в колонию

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
По информации пресс-службы, женщина-инвалид, у которой отсутствовала одна нижняя конечность, не смогла оказать должного сопротивления. Преступление было совершено более года назад в поселке Гагарском, когда Трясцин праздновал свой день рождения. Под воздействием алкоголя он пришел к своей знакомой, а затем совершил грабеж и убийство. На теле жертвы были обнаружены раны от 25 ударов неопределенным острым предметом, однако само орудие преступления так и не было обнаружено, пишет ФедералПресс.
По данным следственного управления Следственного комитета по Свердловской области, Трясцин похитил у жертвы 30 тысяч рублей и три мобильных телефона. Преступника были задержаны спустя неделю после совершения убийства, как сообщил пресс-секретарь главного управления МВД по региону Валерий Горелых.
Трясцин, 53-летний преступник, отрицал свою вину, но суд признал его виновным и приговорил к 17 годам и 10 дням лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.