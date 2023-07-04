Белоярский разбойник, убивший женщину, был отправлен в колонию

По информации пресс-службы, женщина-инвалид, у которой отсутствовала одна нижняя конечность, не смогла оказать должного сопротивления. Преступление было совершено более года назад в поселке Гагарском, когда Трясцин праздновал свой день рождения. Под воздействием алкоголя он пришел к своей знакомой, а затем совершил грабеж и убийство. На теле жертвы были обнаружены раны от 25 ударов неопределенным острым предметом, однако само орудие преступления так и не было обнаружено, пишет ФедералПресс.