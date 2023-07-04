Автотрассы освободились от воды после половодья на реке Киренге

При этом отмечается, что в некоторых деревнях есть размытые участки дорог. Власти предпринимают меры для обеспечения запасов продовольствия и медикаментов в указанных населенных пунктах. Согласно дежурно-диспетчерской службе Казачинско-Ленского района, в селах не затоплены участки и дома. Местным жителям предоставляется необходимая адресная помощь.