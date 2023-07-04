Автотрассы освободились от воды после половодья на реке Киренге

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Транспортное сообщение уже восстановлено, однако четыре населенных пункта остаются без автосообщения. Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что деревни Карнаухово, Ермаки, Нижнемартыново и Юхта пока не имеют доступа по автомобильным дорогам, пишет ФедералПресс.
При этом отмечается, что в некоторых деревнях есть размытые участки дорог. Власти предпринимают меры для обеспечения запасов продовольствия и медикаментов в указанных населенных пунктах. Согласно дежурно-диспетчерской службе Казачинско-Ленского района, в селах не затоплены участки и дома. Местным жителям предоставляется необходимая адресная помощь.