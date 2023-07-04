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Автотрассы освободились от воды после половодья на реке Киренге

4 июля 2023, 08:59
После интенсивных дождей на реке Киренге и ее притоках, вызвавших половодье, автотрассы в регионе были очищены от воды.

Транспортное сообщение уже восстановлено, однако четыре населенных пункта остаются без автосообщения. Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что деревни Карнаухово, Ермаки, Нижнемартыново и Юхта пока не имеют доступа по автомобильным дорогам, пишет ФедералПресс.

При этом отмечается, что в некоторых деревнях есть размытые участки дорог. Власти предпринимают меры для обеспечения запасов продовольствия и медикаментов в указанных населенных пунктах. Согласно дежурно-диспетчерской службе Казачинско-Ленского района, в селах не затоплены участки и дома. Местным жителям предоставляется необходимая адресная помощь.

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