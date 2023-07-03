Затянуло футболку. Омский пенсионер разрезал себе живот на пилораме

О пациенте с такими травмами медики сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие в медицинское учреждение оперативники провели предварительную проверку и выяснили, что в тот вечер пенсионер работал на своем дачном участке в садоводческом товариществе «Энергетик-5». Мужчина что-то пилил на пилораме и в какой-то момент станок затянул его футболку, и лезвие пилы полоснуло омича по животу.