Затянуло футболку. Омский пенсионер разрезал себе живот на пилораме

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
В Омске силовики разбираются во всех деталях нечастного случая, в котором серьезно пострадал 64-летний пенсионер.
«В субботу, 1 июля, около 19:45 в приемное отделение БСМП № 2 привезли пожилого мужчину, у которого диагностировали проникающее ранение живота с повреждением тонкой кишки. Пенсионера госпитализировали и поместили в реанимацию», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
О пациенте с такими травмами медики сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие в медицинское учреждение оперативники провели предварительную проверку и выяснили, что в тот вечер пенсионер работал на своем дачном участке в садоводческом товариществе «Энергетик-5». Мужчина что-то пилил на пилораме и в какой-то момент станок затянул его футболку, и лезвие пилы полоснуло омича по животу.
Сейчас по факту этого инцидента силовики проводят проверку, чтобы исключить криминальные характер повреждений.