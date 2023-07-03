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Затянуло футболку. Омский пенсионер разрезал себе живот на пилораме

3 июля 2023, 08:53
Фото: Город55
мужчина находится в реанимации
Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из городских больниц.

В Омске силовики разбираются во всех деталях нечастного случая, в котором серьезно пострадал 64-летний пенсионер.

«В субботу, 1 июля, около 19:45 в приемное отделение БСМП № 2 привезли пожилого мужчину, у которого диагностировали проникающее ранение живота с повреждением тонкой кишки. Пенсионера госпитализировали и поместили в реанимацию», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

О пациенте с такими травмами медики сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие в медицинское учреждение оперативники провели предварительную проверку и выяснили, что в тот вечер пенсионер работал на своем дачном участке в садоводческом товариществе «Энергетик-5». Мужчина что-то пилил на пилораме и в какой-то момент станок затянул его футболку, и лезвие пилы полоснуло омича по животу.

Сейчас по факту этого инцидента силовики проводят проверку, чтобы исключить криминальные характер повреждений.

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