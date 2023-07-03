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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Ясновидящая рассказала о создании уникального «эликсира жизни и молодости»

3 июля 2023, 13:17
Ученые уже много лет пытаются найти лекарства от всех болезней, чтобы исцелить людей и продлить жизнь. Но смогут ли они когда-нибудь раскрыть тайны вечной молодости и победить страшные недуги? На эти вопросы ответила провидица Инна Мишина.

Ясновидящая рассказала, что «эликсир жизни и молодости» может быть изобретен уже в 2025 году, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Я видела, что лежат люди, как я поняла по их состоянию и внешнему виду, тяжелобольные. Им вводится какое-то лекарство, его прямо очень много. Люди после него встают от болезни, они исцелились и как-то даже похорошели, стали красивее и моложе», — сообщила Мишина

По словам Мишины, российские ученые смогут разработать препарат, который вылечит не только рак, но и другие неизлечимые болезни.

Она также отметила, что этот препарат позволит людям жить дольше и улучшит качество их жизни. Врачи смогут спасти больных и скажут: «Теперь мы спасем мир».

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