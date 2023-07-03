Ясновидящая рассказала о создании уникального «эликсира жизни и молодости»

«Я видела, что лежат люди, как я поняла по их состоянию и внешнему виду, тяжелобольные. Им вводится какое-то лекарство, его прямо очень много. Люди после него встают от болезни, они исцелились и как-то даже похорошели, стали красивее и моложе», — сообщила Мишина