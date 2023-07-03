Ясновидящая рассказала о создании уникального «эликсира жизни и молодости»

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Ясновидящая рассказала, что «эликсир жизни и молодости» может быть изобретен уже в 2025 году, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Я видела, что лежат люди, как я поняла по их состоянию и внешнему виду, тяжелобольные. Им вводится какое-то лекарство, его прямо очень много. Люди после него встают от болезни, они исцелились и как-то даже похорошели, стали красивее и моложе», — сообщила Мишина
По словам Мишины, российские ученые смогут разработать препарат, который вылечит не только рак, но и другие неизлечимые болезни.
Она также отметила, что этот препарат позволит людям жить дольше и улучшит качество их жизни. Врачи смогут спасти больных и скажут: «Теперь мы спасем мир».