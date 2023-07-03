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Выстрелил в ответ на брошенные камни. Омича осудят за стрельбу по подросткам

3 июля 2023, 11:23
Фото: 1MI

В Омске осудят мужчину, устроившего стрельбу по подросткам

Прокуратура Омской области передала в суд дело против местного жителя, которого обвиняют в попытке убийства подростка.

Заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение в отношении 53-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют по статьям «Попытка убийства», «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в больших объемах без цели сбыта», «Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия и боеприпасов» и «Незаконное изготовление, переделка оружия и его основных компонентов». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, этот гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью 30 октября 2022 года в микрорайоне Входной в Омске в ходе конфликта выстрелил из своей обрезанной винтовки в грудь 16-летнего подростка. С ним до этого мужчина не был знаком.

Конфликт возник потому, что несовершеннолетние бросали камни в его сторону, заметив, что знакомый обвиняемого пьян. Результатом конфликта стала серьезная травма потерпевшего. Молодые свидетели происшествия вызвали медицинскую помощь, парня удалось спасти.

После возбуждения уголовного дела полиция при обыске в доме обвиняемого обнаружила и изъяла незарегистрированное оружие и патроны к нему, а также наркотическое вещество. Мужчина частично признал свою вину в преступлении, утверждая, что выстрел был случайным.

В истории досталось не только стрелку: у правоохранителей появились вопросы, почему несовершеннолетние находились в позднее время на улице без присмотра взрослых, а также почему родители или представители молодых омичей допустили произошедшее. На эти правонарушения прокуратура обратила внимание начальника отдела полиции №4 УМВД России по городу Омску. После рассмотрения представления прокуратуры должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Сейчас уголовное дело сразу по нескольким статьям передали на рассмотрение Ленинскому районному суду Омска.

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