Выстрелил в ответ на брошенные камни. Омича осудят за стрельбу по подросткам

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение в отношении 53-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют по статьям «Попытка убийства», «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в больших объемах без цели сбыта», «Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия и боеприпасов» и «Незаконное изготовление, переделка оружия и его основных компонентов». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По версии следствия, этот гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью 30 октября 2022 года в микрорайоне Входной в Омске в ходе конфликта выстрелил из своей обрезанной винтовки в грудь 16-летнего подростка. С ним до этого мужчина не был знаком.
Конфликт возник потому, что несовершеннолетние бросали камни в его сторону, заметив, что знакомый обвиняемого пьян. Результатом конфликта стала серьезная травма потерпевшего. Молодые свидетели происшествия вызвали медицинскую помощь, парня удалось спасти.
После возбуждения уголовного дела полиция при обыске в доме обвиняемого обнаружила и изъяла незарегистрированное оружие и патроны к нему, а также наркотическое вещество. Мужчина частично признал свою вину в преступлении, утверждая, что выстрел был случайным.
В истории досталось не только стрелку: у правоохранителей появились вопросы, почему несовершеннолетние находились в позднее время на улице без присмотра взрослых, а также почему родители или представители молодых омичей допустили произошедшее. На эти правонарушения прокуратура обратила внимание начальника отдела полиции №4 УМВД России по городу Омску. После рассмотрения представления прокуратуры должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.
Сейчас уголовное дело сразу по нескольким статьям передали на рассмотрение Ленинскому районному суду Омска.