Выстрелил в ответ на брошенные камни. Омича осудят за стрельбу по подросткам

В истории досталось не только стрелку: у правоохранителей появились вопросы, почему несовершеннолетние находились в позднее время на улице без присмотра взрослых, а также почему родители или представители молодых омичей допустили произошедшее. На эти правонарушения прокуратура обратила внимание начальника отдела полиции №4 УМВД России по городу Омску. После рассмотрения представления прокуратуры должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.