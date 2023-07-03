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Врачи из Подмосковья рассказали о спасении задыхающейся от простуды девушки

3 июля 2023, 10:35
В Московской области врачи провели срочную операцию 22-летней девушке, которая задыхалась от простуды.

После операции состояние пациентки улучшилось. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru Артем Гербергаген, завотделением отоларингологии подольской больницы.

В медучреждение девушку доставила бригада неотложной помощи. Врачи поставили диагноз эпиглоттит, при котором происходит острое воспаление верхних дыхательных путей. Это приводит к сужению просвета гортани, из-за чего дыхание затрудняется.

Уточняется, что в процессе экстренной операции у пациентки остановилось дыхание. Однако за несколько минут врачам удалось восстановить жизненно важные показатели. Специалисты провели коникотомию — вскрыли просвет дыхательных путей и установили дыхательную трубку через сделанный в шее разрез.

Дальнейшее лечение включало в себя вскрытие абсцесса, который образовался на надгортаннике. Трубку удалили через неделю. По словам лора, сейчас пациентка чувствует себя хорошо, однако по-прежнему находится в медучреждении под наблюдением специалистов.

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