Врачи из Подмосковья рассказали о спасении задыхающейся от простуды девушки

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
После операции состояние пациентки улучшилось. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru Артем Гербергаген, завотделением отоларингологии подольской больницы.
В медучреждение девушку доставила бригада неотложной помощи. Врачи поставили диагноз эпиглоттит, при котором происходит острое воспаление верхних дыхательных путей. Это приводит к сужению просвета гортани, из-за чего дыхание затрудняется.
Уточняется, что в процессе экстренной операции у пациентки остановилось дыхание. Однако за несколько минут врачам удалось восстановить жизненно важные показатели. Специалисты провели коникотомию — вскрыли просвет дыхательных путей и установили дыхательную трубку через сделанный в шее разрез.
Дальнейшее лечение включало в себя вскрытие абсцесса, который образовался на надгортаннике. Трубку удалили через неделю. По словам лора, сейчас пациентка чувствует себя хорошо, однако по-прежнему находится в медучреждении под наблюдением специалистов.