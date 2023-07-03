Врачи из Подмосковья рассказали о спасении задыхающейся от простуды девушки

Дальнейшее лечение включало в себя вскрытие абсцесса, который образовался на надгортаннике. Трубку удалили через неделю. По словам лора, сейчас пациентка чувствует себя хорошо, однако по-прежнему находится в медучреждении под наблюдением специалистов.