Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Врач предупреждает о повышенном риске рака трахеи, бронхов и легкого у мужчин в РФ

3 июля 2023, 15:12
Максим Астраханцев, заместитель главного врача клиники «Евроонко», сообщил об особенностях онкологических заболеваний у мужчин и женщин.

По его словам, у мужчин наиболее распространенными типами рака являются рак трахеи, бронхов и легкого (14%), а также рак желудка (13%) и поджелудочной железы (12%).

По данным Минздрава России, статистика клиники соответствует общероссийским трендам. Так, у мужчин наибольший уровень заболеваемости раком отмечается в области трахеи, бронхов и легкого, а также предстательной железы и кожи. У женщин наиболее часто встречается рак молочной железы, а также рак кожи, тела матки и ободочной кишки, пишет RT.

В клинике по итогам 2022 года наиболее распространенным типом рака у женщин остается рак молочной железы, а также рак желудка и ободочной кишки. Относительно предыдущего года наблюдается прирост заболеваемости раком кожи и желудка. Самые значительные изменения доли заболеваемости отмечены в области молочной железы.

Таким образом, данные статистики подтверждают общероссийские тенденции в распространенности онкологических заболеваний у мужчин и женщин.

Подпишитесь
Владельцы Омской области. Семья Антропенко
Сегодня, 11:26
Награжден орденом Мужества посмертно. На СВО погиб молодой боец из Омской области
Сегодня, 04:59
«ПЦР-тест меня сдал». Как омичка поборола ковид, когда про ковид все забыли
Сегодня, 05:50
Теперь официально. Главой Черлакского района временно назначили Алексея Меркушова
Сегодня, 10:59
Ново-Еврейскому кладбищу в Омске планируют придать вероисповедальный статус
Сегодня, 10:57
Михаил Сутягинский вложил дополнительные деньги в строительство кремниевого завода
Сегодня, 05:39