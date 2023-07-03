Врач предупреждает о повышенном риске рака трахеи, бронхов и легкого у мужчин в РФ

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
По его словам, у мужчин наиболее распространенными типами рака являются рак трахеи, бронхов и легкого (14%), а также рак желудка (13%) и поджелудочной железы (12%).
По данным Минздрава России, статистика клиники соответствует общероссийским трендам. Так, у мужчин наибольший уровень заболеваемости раком отмечается в области трахеи, бронхов и легкого, а также предстательной железы и кожи. У женщин наиболее часто встречается рак молочной железы, а также рак кожи, тела матки и ободочной кишки, пишет RT.
В клинике по итогам 2022 года наиболее распространенным типом рака у женщин остается рак молочной железы, а также рак желудка и ободочной кишки. Относительно предыдущего года наблюдается прирост заболеваемости раком кожи и желудка. Самые значительные изменения доли заболеваемости отмечены в области молочной железы.
Таким образом, данные статистики подтверждают общероссийские тенденции в распространенности онкологических заболеваний у мужчин и женщин.