Врач предупреждает о повышенном риске рака трахеи, бронхов и легкого у мужчин в РФ

По данным Минздрава России, статистика клиники соответствует общероссийским трендам. Так, у мужчин наибольший уровень заболеваемости раком отмечается в области трахеи, бронхов и легкого, а также предстательной железы и кожи. У женщин наиболее часто встречается рак молочной железы, а также рак кожи, тела матки и ободочной кишки, пишет RT.