Врач посоветовала сыну Киркорова заняться спортом, где есть с кем соревноваться

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
По словам психотерапевта Никитиной, когда у семьи есть большие возможности и деньги, ребенок может подумать, что все это будет у него всегда. Однако, если взрослый человек с таким мировоззрением столкнется с трудностями, он может испытать негативные эмоции или депрессию.
Специалист отмечает, что в такой ситуации у ребенка нет мечты, потому что он уже имеет все, что ему нужно, и ему нечего желать. Психотерапевт обратила внимание на то, что Мартин является талантливым ребенком, который уже разработал свою собственную коллекцию одежды. Однако, по мнению эксперта, у других детей в его возрасте шансов достичь подобных успехов очень мало.
Возможно, в будущем сын Киркорова будет чувствовать, что ему все приходит «по щелчку пальцев», предположила Никитина. Она также посоветовала Мартину заняться спортом, где есть возможность состязаться с другими.
Ранее стало известно, что сын Киркорова продемонстрировал свою коллекцию летней одежды на Рублевке. На разработку этой коллекции было потрачено более 10 миллионов рублей.