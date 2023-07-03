Врач посоветовала сыну Киркорова заняться спортом, где есть с кем соревноваться

Специалист отмечает, что в такой ситуации у ребенка нет мечты, потому что он уже имеет все, что ему нужно, и ему нечего желать. Психотерапевт обратила внимание на то, что Мартин является талантливым ребенком, который уже разработал свою собственную коллекцию одежды. Однако, по мнению эксперта, у других детей в его возрасте шансов достичь подобных успехов очень мало.