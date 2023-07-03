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Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Врач посоветовала сыну Киркорова заняться спортом, где есть с кем соревноваться

3 июля 2023, 11:11
В интервью Pravda.Ru врач-психотерапевт Лариса Никитина рассказала о том, как дорогие подарки могут повлиять на будущее 11-летнего Мартина Киркорова, сына популярного российского певца Филиппа Киркорова.

По словам психотерапевта Никитиной, когда у семьи есть большие возможности и деньги, ребенок может подумать, что все это будет у него всегда. Однако, если взрослый человек с таким мировоззрением столкнется с трудностями, он может испытать негативные эмоции или депрессию.

Специалист отмечает, что в такой ситуации у ребенка нет мечты, потому что он уже имеет все, что ему нужно, и ему нечего желать. Психотерапевт обратила внимание на то, что Мартин является талантливым ребенком, который уже разработал свою собственную коллекцию одежды. Однако, по мнению эксперта, у других детей в его возрасте шансов достичь подобных успехов очень мало.

Возможно, в будущем сын Киркорова будет чувствовать, что ему все приходит «по щелчку пальцев», предположила Никитина. Она также посоветовала Мартину заняться спортом, где есть возможность состязаться с другими.

Ранее стало известно, что сын Киркорова продемонстрировал свою коллекцию летней одежды на Рублевке. На разработку этой коллекции было потрачено более 10 миллионов рублей.

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