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Published Сегодня, 11:19

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Врач-онкогематолог перечислила признаки рака крови

3 июля 2023, 11:19
Врач-онкогематолог Анна Шубина назвала наиболее распространенные признаки, которые могут указывать на наличие рака крови. По информации, опубликованной в Газете.Ru, это заболевание часто сложно обнаружить на ранних стадиях, пишет Pravda.Ru.

Однако специалист рекомендовала пройти обследование пациентам, которые часто сталкиваются с головокружением, инфекционными болезнями, слабостью, одышкой, шумом в ушах, незаживающими ранами и дневной сонливостью.

Она также добавила, что к симптомам рака крови могут относиться кровотечения из носа или десен, ночная потливость, внезапное похудение и проблемы с памятью.

Анна Шубина отметила, что при раке крови в некоторых случаях может происходить увеличение периферических лимфоузлов, таких как шейные, подмышечные и паховые.

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