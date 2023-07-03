Врач-онкогематолог перечислила признаки рака крови

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Однако специалист рекомендовала пройти обследование пациентам, которые часто сталкиваются с головокружением, инфекционными болезнями, слабостью, одышкой, шумом в ушах, незаживающими ранами и дневной сонливостью.
Она также добавила, что к симптомам рака крови могут относиться кровотечения из носа или десен, ночная потливость, внезапное похудение и проблемы с памятью.
Анна Шубина отметила, что при раке крови в некоторых случаях может происходить увеличение периферических лимфоузлов, таких как шейные, подмышечные и паховые.