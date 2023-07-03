Врач-онкогематолог перечислила признаки рака крови

Врач-онкогематолог Анна Шубина назвала наиболее распространенные признаки, которые могут указывать на наличие рака крови. По информации, опубликованной в Газете.Ru, это заболевание часто сложно обнаружить на ранних стадиях, пишет Pravda.Ru.