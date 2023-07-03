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Во время рыбалки на Охотском море акула урвала треску у рыболовного блогера

3 июля 2023, 09:13
Во время рыбалки на Охотском море группа людей столкнулась с неожиданной встречей с акулой. Хищница украла треску, которую местный блогер Борис Рябченков только что поймал на свою удочку.

Борис Рябченков, житель острова Сахалин и рыболовный гид, часто снимает видео о рыбалке для своего YouTube-канала. Встречу с акулой он опубликовал на своем канале, пишет ФедералПресс.

Акула подплыла к лодке и откусила половину пойманной трески. Рябченков отметил, что акула была крупной, примерно 2,5 метра в длину.

В видео блогер выразил недовольство тем, что акула отъела значительную часть ценной трески. Он также добавил, что вероятно было несколько акул, которые преследовали стаю минтая. Рыбак не выбросил оставшуюся часть трески, поскольку в ней сохранилась печень, которую можно было использовать в пищу позже.

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