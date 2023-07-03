Во время рыбалки на Охотском море акула урвала треску у рыболовного блогера

В видео блогер выразил недовольство тем, что акула отъела значительную часть ценной трески. Он также добавил, что вероятно было несколько акул, которые преследовали стаю минтая. Рыбак не выбросил оставшуюся часть трески, поскольку в ней сохранилась печень, которую можно было использовать в пищу позже.