В Великобритании разрешат «водную кремацию» умерших

В Великобритании этот метод также разрешен, но его использование было ограничено до проверки безопасности сброса полученного раствора в канализацию. Этот метод погребения, известный своим низким углеродным следом (примерно в два раза меньше, чем при традиционной кремации на газовом топливе), позволяет сохранить только кости, которые затем измельчаются и возвращаются семье, как и кремированный пепел.