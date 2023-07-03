В Омске нашли разработчика проекта для переезда военного госпиталя в здание роддома

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Стало известно, кто разработает проектно-сметную документацию для капремонта бывшего родильного дома № 5. Напомним, что в здании на Рождественского, 2 в скором времени появится госпиталь для ветеранов войн.
Первый аукцион проводили в начале июне, но его признали несостоявшимся из-за того, что не было ни одной заявки. В конце месяца представители госпиталя вновь попытались найти подрядчика, и в этот раз им повезло. Желание приложить руку к переезду медучреждения появилось у ИП и одной организации.
По итогу победителем стала индивидуальная предпринимательница Юлия Заварзина из Ярославля. Она готова выполнить все необходимые работы за 4,8 млн рублей. Второй участник торгов предложил на 28 тыс рублей больше за свои услуги. Изначальная цена контракта составляла 5,6 млн рублей.
Согласно данным ЕГРЮЛ, Заварзина зарегистрировала ИП в 2020 году. Она занимается инженерными изысканиями, инженерно-техническим проектированием и управлением проектами строительства. На сайте ресурса Rusprofile.ru сообщается, что за три года существования ИП с Заварзиной заключили больше 20 контрактов на общую сумму 23,8 млн рублей
Пока что госпиталь для ветеранов войн находится в трехэтажном здании на улице Гагарина, 28. Капремонт в новом для него здании на Рождественского запланирован на 2023–2024 годы. На его проведение потребуется порядка 500 млн рублей, указано в справке к техзаданию.
Ранее Город55 писал о причинах закрытия роддома № 5. Медучреждение ликвидировали якобы из-за низкой заполняемости в ноябре 2022 года.