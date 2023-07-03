В Омске нашли разработчика проекта для переезда военного госпиталя в здание роддома

Первый аукцион проводили в начале июне, но его признали несостоявшимся из-за того, что не было ни одной заявки. В конце месяца представители госпиталя вновь попытались найти подрядчика, и в этот раз им повезло. Желание приложить руку к переезду медучреждения появилось у ИП и одной организации.