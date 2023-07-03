В Новосибирской области нашли сбежавших из детского лагеря подростков

Сотрудники полиции передали информацию о местонахождении несовершеннолетних после проведения соответствующих оперативно-разыскных мероприятий. Девушки были доставлены по месту жительства. В то же время полиция отметила, что в отношении пропавших подростков не было зарегистрировано никаких противоправных действий.