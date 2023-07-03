В Новосибирской области нашли сбежавших из детского лагеря подростков

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Сообщение о пропаже подростков было получено полицией вечером 2 июля, пишет Общественная служба новостей. Девочки, которые уже ранее уходили из дома, покинули территорию детского учреждения и не вернулись.
Сотрудники полиции передали информацию о местонахождении несовершеннолетних после проведения соответствующих оперативно-разыскных мероприятий. Девушки были доставлены по месту жительства. В то же время полиция отметила, что в отношении пропавших подростков не было зарегистрировано никаких противоправных действий.
Представители полиции Главного управления МВД добавили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства, связанные с их уходом из лагеря, включая информацию о том, где они находились.