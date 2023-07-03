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Published Сегодня, 17:20

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В Новосибирской области нашли сбежавших из детского лагеря подростков

3 июля 2023, 17:20
Правоохранительные органы определили местонахождение 14-летней и 17-летней девушек, которые скрылись из детского лагеря в Новосибирской области.

Сообщение о пропаже подростков было получено полицией вечером 2 июля, пишет Общественная служба новостей. Девочки, которые уже ранее уходили из дома, покинули территорию детского учреждения и не вернулись.

Сотрудники полиции передали информацию о местонахождении несовершеннолетних после проведения соответствующих оперативно-разыскных мероприятий. Девушки были доставлены по месту жительства. В то же время полиция отметила, что в отношении пропавших подростков не было зарегистрировано никаких противоправных действий.

Представители полиции Главного управления МВД добавили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства, связанные с их уходом из лагеря, включая информацию о том, где они находились.

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