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Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

В Москве задержали злоумышленника, взявшего женщин и ребенка в заложники

3 июля 2023, 14:48
В Москве правоохранительные органы задержали местного жителя, который взял в заложники троих женщин и ребенка.

Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на Телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел в районе Очаково-Матвеевское. Задержанный — 31-летний мужчина, проживающий на Староволынской улице.

По данным публикации, он сам открыл дверь полицейским и позволил им войти в квартиру. Его отвезли в больницу.

Консьерж дома высказался положительно о семье мужчины и отметил, что раньше подобных ситуаций не было. В настоящее время проводится проверка.

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