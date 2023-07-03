В Москве задержали злоумышленника, взявшего женщин и ребенка в заложники

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на Телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел в районе Очаково-Матвеевское. Задержанный — 31-летний мужчина, проживающий на Староволынской улице.
По данным публикации, он сам открыл дверь полицейским и позволил им войти в квартиру. Его отвезли в больницу.
Консьерж дома высказался положительно о семье мужчины и отметил, что раньше подобных ситуаций не было. В настоящее время проводится проверка.