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Published Сегодня, 14:36

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Updated Сегодня, 14:43

В Краснодаре нашли дом беспризорной собаке, спасшей ребенка

3 июля 2023, 14:36
В Краснодаре удалось отыскать бездомного пса, который несколько недель назад спас ребенка, потерявшего сознание. Животному нашли дом.

Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на РИА Новости.

Оказалось, что собака уже четыре года жила на территории базы по улице Тепличная. Две недели назад ребенок потерял сознание и упал на дорогу в этом районе. Пес начал лаять и разбудил женщину из дома напротив, которая вызвала скорую помощь.

По словам организаторов поиска животного, волонтера Яны Мальцевой, собаку нашли через несколько дней. Она хромает и страдает от проблем с дыханием.

«Сейчас животное забрал к себе домой директор данной базы. Собака чувствует себя хорошо», — рассказала волонтер коррекпондентам.

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