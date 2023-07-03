В Краснодаре нашли дом беспризорной собаке, спасшей ребенка

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на РИА Новости.
Оказалось, что собака уже четыре года жила на территории базы по улице Тепличная. Две недели назад ребенок потерял сознание и упал на дорогу в этом районе. Пес начал лаять и разбудил женщину из дома напротив, которая вызвала скорую помощь.
По словам организаторов поиска животного, волонтера Яны Мальцевой, собаку нашли через несколько дней. Она хромает и страдает от проблем с дыханием.
«Сейчас животное забрал к себе домой директор данной базы. Собака чувствует себя хорошо», — рассказала волонтер коррекпондентам.