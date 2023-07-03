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Увидели дачники. Появились подробности о загадочной пропаже молодой омички

3 июля 2023, 10:12
Фото: 1MI

Пропавшую молодую омичку нашли дачники

Девушка ушла из дома и перестала выходить на связь с родными.

Как ранее сообщал Город55, 2 июля в полицию обратился житель Полтавского района с заявлением о пропаже его 19-летней дочери. Девушка ушла из дома утром и не вернулась, связаться с ней не удалось.

Сотрудники полиции начали расследование и выяснили, что девушка живет с матерью в Омске и приезжает к отцу в гости. В один из таких приездов девушка ушла из дома, не сказав о планах отцу.

Чтобы найти пропавшую, полиция опросила местных жителей, в том числе людей из дачного комплекса «Зеленый сад», предоставив им описание разыскиваемой. На следующий день один из дачников позвонил в полицию и сообщил, что видел похожую девушку неподалеку от своего участка.

Полицейские отправились на указанное место и узнали в описанной дачником девушке разыскиваемую. Ее доставили в полицейский участок, уточнили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Сейчас расследование продолжается, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

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#Ольга Акамова#Поиски#Пропал человек#Пропала девушка#Найденные люди#Общество#Происшествия#Новости#Омская область
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