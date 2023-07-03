Увидели дачники. Появились подробности о загадочной пропаже молодой омички

Чтобы найти пропавшую, полиция опросила местных жителей, в том числе людей из дачного комплекса «Зеленый сад», предоставив им описание разыскиваемой. На следующий день один из дачников позвонил в полицию и сообщил, что видел похожую девушку неподалеку от своего участка.