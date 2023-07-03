Три дня удушья и тошноты. В Омске вновь объявили режим НМУ

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Published Сегодня, 03:45
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В Обь-Иртышском УГМС вновь объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Степень опасности — первая. Он будет действовать до 11:00 сегодняшнего дня.
Из-за безветренной погоды вредные примеси оседают в атмосферном воздухе в период действия режима НМУ. Его объявили в полночь 3 июля не только в Омске, но и на территории всей области.
Проживающие на улице Лукашевича (Кировский округ) сообщили в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“», что проснулись сегодня ночью от едкого химического запаха. Есть также жалобы и от жителей поселка Чкаловский. Им трудно дышать уже два дня, рассказывают горожане.
«Дышать нечем, голова болит, лицо чешется, запах химии стоит ужасный! Когда уже перестанете нас травить?», — комментируют ситуацию они.
Отметим, что режим «черного неба» вводят три дня подряд, с начала июля. До этого проживающие в районе улицы 10 лет Октября жаловались на головную боль и тошноту. Некоторые до такой степени устали терпеть вонь, что поговаривают о противогазе.