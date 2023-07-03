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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Терапевт Романенко рассказала, как распознать заболевание по икоте

3 июля 2023, 12:04
Терапевт Татьяна Романенко перечислила ряд заболеваний, при которых может возникнуть икота.

По словам специалиста, причиной икоты часто является нарушение работы диафрагмы и межреберных мышц. В некоторых случаях, икота может быть связана с грыжей межпозвонковых дисков, что сопровождается головной болью, болями в шее, головокружением, а также шумом и свистом в ушах, пишет Pravda.Ru.

Также Татьяна Романенко отметила, что некоторые паразиты могут стать причиной икоты, особенно при заражении трихинеллами. Поражение дыхательных мышц и мышц диафрагмы может вызывать икоту в данном случае. Кроме того, икота может возникнуть после травм живота, например, при занятии спортом.

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