Терапевт Романенко рассказала, как распознать заболевание по икоте

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
По словам специалиста, причиной икоты часто является нарушение работы диафрагмы и межреберных мышц. В некоторых случаях, икота может быть связана с грыжей межпозвонковых дисков, что сопровождается головной болью, болями в шее, головокружением, а также шумом и свистом в ушах, пишет Pravda.Ru.
Также Татьяна Романенко отметила, что некоторые паразиты могут стать причиной икоты, особенно при заражении трихинеллами. Поражение дыхательных мышц и мышц диафрагмы может вызывать икоту в данном случае. Кроме того, икота может возникнуть после травм живота, например, при занятии спортом.