Терапевт Романенко рассказала, как распознать заболевание по икоте

По словам специалиста, причиной икоты часто является нарушение работы диафрагмы и межреберных мышц. В некоторых случаях, икота может быть связана с грыжей межпозвонковых дисков, что сопровождается головной болью, болями в шее, головокружением, а также шумом и свистом в ушах, пишет Pravda.Ru.