Терапевт рассказал, что не стоит делать в случае змеиного укуса

Лето — время отдыха на природе, но также и время повышенной активности змей. Существует множество разных мнений о том, что нужно делать при змеином укусе, но некоторые из них являются неправильными. Врач-терапевт Тимур Асанов рассказал о том, чего нельзя делать в такой ситуации.