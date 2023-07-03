Терапевт рассказал, что не стоит делать в случае змеиного укуса

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Согласно Асанову, расширение раны и попытка высосать яд являются категорически нерекомендуемыми действиями. Эти манипуляции могут только ухудшить состояние пострадавшего. Также не стоит прижигать укус, так как это неэффективно для снижения действия яда, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Важно помнить, что нельзя накладывать жгут выше места укуса. Это только ухудшит состояние пострадавшего и повысит риск летального исхода. Жгут вызывает застой крови и даже омертвение ткани, но не задерживает распространение яда.
Если вы оказались одни в лесу после нападения змеи, не поддавайтесь панике и не бегите к людям. Быстрое движение ускорит кровоток и распространение яда. Вместо этого, вызовите помощь по телефону или, если вы находитесь в месте с плохой связью, размеренно двигайтесь к ближайшему населенному пункту.
Пока ждете скорую помощь, лучше положить пострадавшего, промыть место укуса водой, обработать его антисептиком и наложить повязку. Важно также обеспечить обильное питье и принять антигистаминные препараты, если они есть. Если есть возможность, лучше незамедлительно доставить пострадавшего в ближайший медпункт, где ему будет оказана квалифицированная помощь.