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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Терапевт рассказал, что не стоит делать в случае змеиного укуса

3 июля 2023, 13:23
Лето — время отдыха на природе, но также и время повышенной активности змей. Существует множество разных мнений о том, что нужно делать при змеином укусе, но некоторые из них являются неправильными. Врач-терапевт Тимур Асанов рассказал о том, чего нельзя делать в такой ситуации.

Согласно Асанову, расширение раны и попытка высосать яд являются категорически нерекомендуемыми действиями. Эти манипуляции могут только ухудшить состояние пострадавшего. Также не стоит прижигать укус, так как это неэффективно для снижения действия яда, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Важно помнить, что нельзя накладывать жгут выше места укуса. Это только ухудшит состояние пострадавшего и повысит риск летального исхода. Жгут вызывает застой крови и даже омертвение ткани, но не задерживает распространение яда.

Если вы оказались одни в лесу после нападения змеи, не поддавайтесь панике и не бегите к людям. Быстрое движение ускорит кровоток и распространение яда. Вместо этого, вызовите помощь по телефону или, если вы находитесь в месте с плохой связью, размеренно двигайтесь к ближайшему населенному пункту.

Пока ждете скорую помощь, лучше положить пострадавшего, промыть место укуса водой, обработать его антисептиком и наложить повязку. Важно также обеспечить обильное питье и принять антигистаминные препараты, если они есть. Если есть возможность, лучше незамедлительно доставить пострадавшего в ближайший медпункт, где ему будет оказана квалифицированная помощь.

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