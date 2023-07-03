Теперь официально. Главой Черлакского района временно назначили Алексея Меркушова

Интересно, что еще на прошлой неделе страница Меркушова во «Вконтакте» не была похожа на страницу главы муниципального района. Публикаций на странице не было, а из фотографий были представлены всего несколько личных фотографий. Сейчас же заметно, что Меркушов выполняет поручение врио губернатора Омской области Виталия Хоценко об активном ведении личных страниц в социальных сетях.