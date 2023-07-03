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Теперь официально. Главой Черлакского района временно назначили Алексея Меркушова

3 июля 2023, 10:59
Фото: 55.мвд.рф

Главой района в Омской области временно назначили экс-полицейского Меркушова

Новый временный глава района уже исполняет свои обязанности.

После отставки Виктора Горелова с поста главы Черлакского района его обязанности должен исполнять его первый заместитель. Им оказался Алексей Меркушов, который был уволен за пьяную драку в московском метро в 2019 году.

Сегодня, 3 июля, на странице Алексея Меркушова во «ВКонтакте» появилось сообщение, что он является временно исполняющим обязанности главы Черлакского района.

Интересно, что еще на прошлой неделе страница Меркушова во «Вконтакте» не была похожа на страницу главы муниципального района. Публикаций на странице не было, а из фотографий были представлены всего несколько личных фотографий. Сейчас же заметно, что Меркушов выполняет поручение врио губернатора Омской области Виталия Хоценко об активном ведении личных страниц в социальных сетях.

Предыдущий глава района Виктор Горелов написал заявление об уходе по собственному желанию в конце прошлой недели. Он руководил Черлакским районом с марта 2020 года.

На место главы Черлакского района претендует уволенный из омской полиции Меркушов
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