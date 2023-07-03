Сотрудники поисково-спасательного отряда отправлены в Иркутскую область

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Специалисты будут осуществлять мониторинг обстановки и принимать оперативные меры в случае ухудшения ситуации. Данные действия являются профилактическими, поскольку 4–5 июля ожидаются сильные дожди, которые могут вызвать подъем уровня воды в реках Южного Прибайкалья на 30–50 см и возникновение паводков, пишет ФедералПресс.
Кроме того, пожарно-спасательные гарнизоны находятся в повышенной готовности и на других территориях, таких как Иркутск, Шелехов, Черемховск, Зима, Залари, Нижнеудинск и другие, где гидрологическая обстановка также может ухудшиться.