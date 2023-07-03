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Сотрудники поисково-спасательного отряда отправлены в Иркутскую область

3 июля 2023, 09:10
Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда были отправлены в Тулунский район Иркутской области на вертолете Ми-8 с необходимым оборудованием и плавсредствами, так как территория подвержена угрозе паводка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Специалисты будут осуществлять мониторинг обстановки и принимать оперативные меры в случае ухудшения ситуации. Данные действия являются профилактическими, поскольку 4–5 июля ожидаются сильные дожди, которые могут вызвать подъем уровня воды в реках Южного Прибайкалья на 30–50 см и возникновение паводков, пишет ФедералПресс.

Кроме того, пожарно-спасательные гарнизоны находятся в повышенной готовности и на других территориях, таких как Иркутск, Шелехов, Черемховск, Зима, Залари, Нижнеудинск и другие, где гидрологическая обстановка также может ухудшиться.

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