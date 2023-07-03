Сотрудники поисково-спасательного отряда отправлены в Иркутскую область

Кроме того, пожарно-спасательные гарнизоны находятся в повышенной готовности и на других территориях, таких как Иркутск, Шелехов, Черемховск, Зима, Залари, Нижнеудинск и другие, где гидрологическая обстановка также может ухудшиться.