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Сомнительные услуги. В Омской области возбудили дело о мошенничестве с бюджетом

3 июля 2023, 06:47
Фото: Город55
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В поселении Омской области возбудили дело о мошенничестве с бюджетными деньгами

Спорная ситуация возникла при работе администрации одного из сельских поселений Кормиловского района.

Прокуратура Кормиловского района проверила работу администрации Борчанского сельского поселения. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело. Подробности истории сообщили в пресс-центре надзорного ведомства.

В июле прошлого года сотрудники администрации заключили договор на оказание оплачиваемых юридических услуг с физлицом. Этот человек представлял муниципалитет в суда и составлял необходимые документы. Официально его рассчитали по договору в полном объеме.

«Вместе с тем проверка показала, что фактически некоторые виды услуг органу местного самоуправления оказаны не были. В результате муниципальному бюджету причинен ущерб на сумму 30 тыс рублей», — рассказали подробности в региональной прокуратуре.

Информация об этом была передана следователям. Они в свою очередь усмотрели в этой ситуации признаки преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Известно, что сотрудники надзорного ведомства контролируют ход расследования.

Ранее Город55 писал об учредителе ООО «Строймеханизация», которого обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и незаконных действиях при банкротстве. Зампрокурора Омской области утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд.

В Омске учредитель стройфирмы ответит в суде за мошенничество и отмывание денег
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#Алина Ясинская#Происшествия#Политика#Мошенничество#Новости#Омская область#Администрация#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#СУ СКР Омской области
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