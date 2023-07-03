Сомнительные услуги. В Омской области возбудили дело о мошенничестве с бюджетом

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Прокуратура Кормиловского района проверила работу администрации Борчанского сельского поселения. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело. Подробности истории сообщили в пресс-центре надзорного ведомства.
В июле прошлого года сотрудники администрации заключили договор на оказание оплачиваемых юридических услуг с физлицом. Этот человек представлял муниципалитет в суда и составлял необходимые документы. Официально его рассчитали по договору в полном объеме.
«Вместе с тем проверка показала, что фактически некоторые виды услуг органу местного самоуправления оказаны не были. В результате муниципальному бюджету причинен ущерб на сумму 30 тыс рублей», — рассказали подробности в региональной прокуратуре.
Информация об этом была передана следователям. Они в свою очередь усмотрели в этой ситуации признаки преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Известно, что сотрудники надзорного ведомства контролируют ход расследования.
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