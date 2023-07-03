Рост МРОТ: как это повлияет на пенсии и социальные выплаты

Депутат Светлана Бессараб, член Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, рассказала о предстоящем увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). По ее словам, это позволит увеличить пенсии и другие социальные выплаты.