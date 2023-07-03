Рост МРОТ: как это повлияет на пенсии и социальные выплаты

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Важно отметить, что данное изменение затронет не только 5 миллионов россиян, которые получают минимальную зарплату, но и всех остальных. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «Парламентскую газету».
По словам Светланы Бессараб, изменения в пособиях произойдут в 2025 году. Их сумма будет рассчитываться на основе данных за два предыдущих календарных года.
Кроме того, она напомнила о возможностях использования материнского капитала как одного из методов поддержки. По ее мнению, варианты использования этих средств можно расширить.