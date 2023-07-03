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Published Сегодня, 14:27

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Updated Сегодня, 14:36

Рост МРОТ: как это повлияет на пенсии и социальные выплаты

3 июля 2023, 14:27
Депутат Светлана Бессараб, член Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, рассказала о предстоящем увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). По ее словам, это позволит увеличить пенсии и другие социальные выплаты.

Важно отметить, что данное изменение затронет не только 5 миллионов россиян, которые получают минимальную зарплату, но и всех остальных. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «Парламентскую газету».

По словам Светланы Бессараб, изменения в пособиях произойдут в 2025 году. Их сумма будет рассчитываться на основе данных за два предыдущих календарных года.

Кроме того, она напомнила о возможностях использования материнского капитала как одного из методов поддержки. По ее мнению, варианты использования этих средств можно расширить.

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