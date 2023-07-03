В паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» местные жители рассказали о том, как прошла их «тихая» охота. Как отмечают омичи, погода в этом году достаточно непредсказуемая, так что они не надеются на богатый «улов». Некоторые уже устраивали вылазки в леса.