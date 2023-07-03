Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
В паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» местные жители рассказали о том, как прошла их «тихая» охота. Как отмечают омичи, погода в этом году достаточно непредсказуемая, так что они не надеются на богатый «улов». Некоторые уже устраивали вылазки в леса.
Так, вместе с ягодой омичи обнаружили в лесах рядом с рабочим поселком Красный Яр (Любинский район) коровники. Эти же грибы одна из омичек обнаружила вдоль Черлакского тракта и набрала целых три ведра.
Некоторые собирали подосиновики под Крутой Горкой (Омский район). Жители региона отмечают, что таких крупных грибов этого вида не встречали уже давно. В Марьяновском районе, по наблюдениям местных, грибы есть, но много попадались червивых.
Словили удачу те, кто ездил в леса у села Надеждино (Омский район), рядом со страусиной фермой в Усть-Заостровке. Кто-то решил двинуться дальше и отправился за грибами в Муромцевский район. Другие же устроили «тихую» охоту в черте города и порадовались найденному недалеко от МСЧ № 9.
Лесную ягоду же собирают в Тюкалинском, Омском районах (рядом с Малахово, Калинино), а также у поселка Красный Яр (Любинский район).