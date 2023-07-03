Пятимесячная девочка погибла в ДТП на автодороге Екатеринбург — Тюмень

На автодороге Екатеринбург — Тюмень произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибла пятимесячная девочка. После аварии, девочку в тяжелом состоянии доставили на скорой помощи, однако медики не смогли спасти ее жизнь.