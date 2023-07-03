Пятимесячная девочка погибла в ДТП на автодороге Екатеринбург — Тюмень

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР), пишет ФедералПресс.
Глава СКР Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль. Он запросил у и. о. руководителя Следственного управления по Свердловской области Анатолия Надбитова отчет о проведенных следственных действиях и ожидает результатов расследования.
По данным следствия, 19-летний водитель автомобиля «Шевроле» пытался совершить обгон и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Хонда», двигавшимся навстречу.
В результате аварии пострадали восемь человек, включая пять несовершеннолетних. Пятимесячную девочку, находившуюся в тяжелом состоянии, быстро доставили на скорой помощи. Однако, несмотря на усилия медицинского персонала, жизнь малышки не удалось спасти.