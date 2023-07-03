«ПЦР-тест меня сдал». Как омичка поборола ковид, когда про ковид все забыли

Кладут меня под капельницу, берут всякие анализы, в том числе ПЦР. И лежу я, «отдыхаю». Приходят по очереди несколько врачей, пытаются выяснить, что я такое. И клеща предполагают, и непонятно еще что, а ближе к обеду приходит очень радостный инфекционист, встает на пороге, подальше от меня, и прямо-таки счастливо сообщает, что у меня ковид и будем, наконец, лечиться от него. ПЦР-тест меня сдал.