«ПЦР-тест меня сдал». Как омичка поборола ковид, когда про ковид все забыли

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Героиня нашего материала заболела коронавирусом в конце мая этого года. По ее словам, это уже третий «официальный» ковид в ее жизни, но понять, что это «та самая болезнь», получилось не сразу.
Без лишних предисловий — приводим ее рассказ о происходящем от первого лица.
Поднимается, значит, у меня внезапно температура. Ни кашлиночки, ни соплиночки. И дорастает до 39.8 к ночи. Ну плохо мне, лежу, жру парацетамолы. Температура спадает только до 38.5, и то к утру. Появляется легкая кашлиночка — и то это моя хроническая ангина выползает, растревожили ее.
Лежу дальше. На второй вечер опять до 39.5 доходит. Отправляю мужа по аптекам искать ампулы димедрола, папаверина и анальгина, чтобы сварганить жаропонижающую смесь. Она по всем законам физики должна сбивать температуру за 15—45 минут. Но что такое эти ваши законы физики…
Температура сбивается, даже до 35, но через 12 часов! И тут же ползет вверх. Вечером снова 39.3, решаю жрать парацетамол, жду, но температура опускаться от него не думает, а только ползет вверх. Доползает до 39.7.
Тут муж не выдерживает такого стресса и вызывает мне скорую. Она приезжает, крайне возмущенная, что их ко взрослой кобыле на температуру вызвали. Измеряют мне давление, а там гипертонический криз. И пока слушают легкие, я им полудохлая выдаю фонтанище рвоты. Вот такую вот красивую и бодрую они меня и решают все-таки забрать.
Куда меня везти — непонятно, но раз все же температура и красное горло — везут в инфекционку им. Далматова. Выясняется, что температура не сбивается и высокое давление у меня из-за моей больной шеи. Врач распоряжается класть меня под капельницу и отпускает скорую. Я полудохлая подписываю гору непонятных бумаг, понемногу начинают действовать вещи, которые мне дали врачи скорой, — таблетка под язык от давления и укол от температуры, так что до отделения я добираюсь уже в своем уме.
Кладут меня под капельницу, берут всякие анализы, в том числе ПЦР. И лежу я, «отдыхаю». Приходят по очереди несколько врачей, пытаются выяснить, что я такое. И клеща предполагают, и непонятно еще что, а ближе к обеду приходит очень радостный инфекционист, встает на пороге, подальше от меня, и прямо-таки счастливо сообщает, что у меня ковид и будем, наконец, лечиться от него. ПЦР-тест меня сдал.
Он прямо был счастлив, без шуток. И первым делом спросил: «Где вы его нашли?!»
И я переезжаю этажом ниже — в «красную» зону.
Это уже мой третий «официальный» ковид, но в «красную» зону я попала впервые. И было это как раз перед теми ужасными днями жары (речь идет о начале июня, когда в Омской области местами температура воздуха доходила до +37 градусов, — прим. ред.).
«Красная» зона оказывается «комфортабельной тюрьмой»: из палаты ни-ни, люди все приходят нарядные, при полном параде. И я начинаю понимать, что было в самый пик пандемии. Насколько всему медперсоналу было жестко. Как я начинаю это понимать? А они сейчас все очень радостные, спокойные, расслабленные и милейшие люди. Прям как будто к куче добрых бабушек в деревню приехала. Ни одного случая хамства, никакого равнодушия даже. Прям счастливый медперсонал. Все — от развозчицы еды до врачей.
И что-то я подозреваю, что это искренняя радость, что работа есть, но ее мало. В отделении не слышно ни одной живой души. Позже я узнала, что есть еще кто-то из больных, но нас очень мало.
Ко мне потом подселили бабушку 84-летнюю. Она всячески нарывалась на конфликт с медперсоналом, но не получила его. Ни одна санитарка не огрызнулась в ответ. Это тоже было шоком. Никогда не видела таких уравновешенных и адекватных медиков в больницах.
В больнице я провела пять суток. Надо было неделю, но я уехала домой под честное подписанное обещание изолироваться. Но меня все равно отпустили только тогда, когда я дополучила основной курс всех лекарств.
Я была в шоке. Это первая больница в моей жизни, где даже масло маргарином не подменяют. Да, все диетическое, но явно из нормальных продуктов. Прям из свежих картошки и капусты, куры своей смертью не помирали. Из каши даже молоко никто не ворует! Я дома, если кашу варю, меньше молока лью, честное слово!
Это был шок. Первые дни я ждала подвоха, но ни разу не принесли ничего, похожего на дурнопахнущую баланду. Ни разу. Я реально не доедала порции, чтоб не растолстеть.
Ремонт чистенький, вся обработка проводится как положено. Когда началась жара, нам принесли фольгу на окна. Штор-то нет, их бы обрабатывать пришлось. В целом не больница, а санаторий. Матрасы нормальные не везде, но там, где ненормальные, там их по 4—5 штук лежит, справиться можно. Прямо есть ощущение, что ни один рублик с тендеров не прикарманен: и оборудование, и расходники, и бытовое всякое для пациентов есть.
Я же видела два отделения и приемный покой, так что могу в целом о больнице сказать, что все великолепно, это не только ковидарий такой вылизанный. У меня опыт с больницами довольно богатый. И это реально лучшая. И сантехника новая, и мебель. Вообще не к чему придраться. До сих пор в шоке пребываю.
Очень жалко было медперсонал во время жары. Мы-то с бабкой полуголые лежали, ничего не делали, и то плавились — лежали, шкворчали. А медики все в нарядах своих — это жесть была.
И даже в те суровые дни ни один не буркнул на нас недовольно. Ладно я — лапочка, но даже на вреднючую бабку никто не буркнул.
Вот что значит нагрузка спала, а зарплата осталась высокой. Прям счастливые люди, ей-богу.
Сейчас главное, что их не закрыли. А то осенью опять ковидом начнут болеть, например, а отделение могут перепрофилировать. Одни розетки для ИВЛ будут напоминать, что тут счастливые люди когда-то трудились.