Проректора РАНХиГС задержали по подозрению в мошенничестве

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Задержание произошло 27 июня, а 29 июня Тверской суд Москвы принял решение о запрете использования интернета, мобильной связи и общения с коллегами из академии.
Максим Назаров стал проректором РАНХиГС в 2013 году. В последний год он исполнял обязанности ректора, заменив Владимира Мау, который также был задержан в июне 2022 года по делу о мошенничестве с бюджетными средствами.
После возобновления своих должностных обязанностей в августе, Мау вскоре был вынужден покинуть пост по состоянию здоровья. В октябре дело против него было прекращено.