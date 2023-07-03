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Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Проректора РАНХиГС задержали по подозрению в мошенничестве

3 июля 2023, 15:35
В Москве был задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров. Ему предъявили обвинение в организации фиктивного трудоустройства сотрудников Минобрнауки в университете.

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Задержание произошло 27 июня, а 29 июня Тверской суд Москвы принял решение о запрете использования интернета, мобильной связи и общения с коллегами из академии.

Максим Назаров стал проректором РАНХиГС в 2013 году. В последний год он исполнял обязанности ректора, заменив Владимира Мау, который также был задержан в июне 2022 года по делу о мошенничестве с бюджетными средствами.

После возобновления своих должностных обязанностей в августе, Мау вскоре был вынужден покинуть пост по состоянию здоровья. В октябре дело против него было прекращено.

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