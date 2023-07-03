Продукты, способствующие омоложению крови: что говорят эксперты

Кроме того, американские учёные указывают на привычные продукты, которые можно использовать для очищения и омоложения крови. Вода и свежие фрукты считаются наиболее эффективными средствами для этой цели. Кожура фруктов, таких как яблоки, гуава, сливы и груши, содержит пектиновую клетчатку, которая полезна для детоксикации крови.