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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Продукты, способствующие омоложению крови: что говорят эксперты

3 июля 2023, 10:09
Кровь играет важную роль в доставке питательных веществ в организм и удалении продуктов обмена веществ. Врач-гематолог Светлана Бычкова рассказала о возможной процедуре плазмафереза, которая помогает очистить соединительную ткань организма от лишних продуктов деградации.

Светлана Бычкова подчеркнула, что важно проводить такие процедуры только под наблюдением врача и после тщательного обследования, пишет Pravda.Ru.

Кроме того, американские учёные указывают на привычные продукты, которые можно использовать для очищения и омоложения крови. Вода и свежие фрукты считаются наиболее эффективными средствами для этой цели. Кожура фруктов, таких как яблоки, гуава, сливы и груши, содержит пектиновую клетчатку, которая полезна для детоксикации крови.

Листовая зелень, такая как шпинат, руккола и салат, богата железом, способствует поддержанию уровня гемоглобина и защите клеток крови. Орехи содержат клетчатку, которая помогает выводить токсины и снижает уровень холестерина и сахара в крови. Чеснок обладает антибактериальными свойствами, способствует очищению организма от вирусов и жиров.

Куркума является природным целителем, который снижает воспаление и может помочь в лечении заболеваний печени, которая играет важную роль в очищении крови. Учёные рекомендуют добавлять в питье с куркумой черный перец, кардамон, корицу, гвоздику и имбирь для улучшения кровоочистительных свойств.

Важно отметить, что консультация с врачом и соблюдение балансированной диеты являются ключевыми для поддержания здоровья крови и организма в целом.

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