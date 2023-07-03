Продукты, способствующие омоложению крови: что говорят эксперты

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Светлана Бычкова подчеркнула, что важно проводить такие процедуры только под наблюдением врача и после тщательного обследования, пишет Pravda.Ru.
Кроме того, американские учёные указывают на привычные продукты, которые можно использовать для очищения и омоложения крови. Вода и свежие фрукты считаются наиболее эффективными средствами для этой цели. Кожура фруктов, таких как яблоки, гуава, сливы и груши, содержит пектиновую клетчатку, которая полезна для детоксикации крови.
Листовая зелень, такая как шпинат, руккола и салат, богата железом, способствует поддержанию уровня гемоглобина и защите клеток крови. Орехи содержат клетчатку, которая помогает выводить токсины и снижает уровень холестерина и сахара в крови. Чеснок обладает антибактериальными свойствами, способствует очищению организма от вирусов и жиров.
Куркума является природным целителем, который снижает воспаление и может помочь в лечении заболеваний печени, которая играет важную роль в очищении крови. Учёные рекомендуют добавлять в питье с куркумой черный перец, кардамон, корицу, гвоздику и имбирь для улучшения кровоочистительных свойств.
Важно отметить, что консультация с врачом и соблюдение балансированной диеты являются ключевыми для поддержания здоровья крови и организма в целом.